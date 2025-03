Le projet de transformation du Stade de Coubertin réajusté

L'actuel stade d'athletisme de Pierre-de-Coubertin photographie sous la neige au bord du Lac Léman. Photo: keystone-sda.ch

Une année après avoir retiré un premier préavis, à la suite des critiques de la commission du Conseil communal, la Municipalité a transmis jeudi une nouvelle mouture au législatif. «Le projet n'a pas été modifié, mais les explications qui avaient été jugées insuffisantes par la commission ont été complétées», explique vendredi le syndic Grégoire Junod, contacté par Keystone-ATS.

Le projet vise toujours à transformer le stade du bord du lac en une enceinte de 12'000 places fixes, dont 4000 couvertes. Il sera appelé à remplacer la vétuste Pontaise, et notamment à accueillir le meeting d'Athletissima. Il servira aussi à différents clubs et permettra aux sportifs amateurs «une pratique libre tout au long de l'année», affirme la Municipalité. Si le nouveau préavis a été «enrichi», c'est surtout sur la question du financement. «La première version indiquait des financements privés et publics, mais aucun montant n'était consolidé», relève Grégoire Junod.

Sur un coût total en phase d'avant-projet estimé à 68,3 millions de francs, le préavis mentionne désormais que la Ville de Lausanne s'engagera pour un maximum de 49,7 millions. S'y ajouteront des apports du Canton de Vaud et de la Confédération pour 17,5 millions. La Municipalité promet aussi qu'elle va «rechercher des contributions complémentaires auprès de sponsors ou mécènes».

Nouvelle Pontaise

Concernant l'impact environnemental, la construction de la tribune principale nécessitera toujours l'abattage de 286 arbres. Cette perte sera toutefois «surcompensée», sachant qu'il est prévu de planter 450 nouveaux arbres sur le site. Les emprises routières alentours seront diminuées et le stationnement situé au nord du stade supprimé, précise la Municipalité. Elle ajoute que «la taille de surfaces perméables sera maintenue malgré une augmentation des surfaces bâties».

Parmi les autres interrogations soulevées l'an dernier, l'avenir de la Pontaise est désormais plus clair. Comme déjà annoncé, le vénérable stade, inauguré en 1952, ne sera pas rasé, mais «reconverti» pour accueillir des logements, commerces, bureaux et diverses activités sportives, associatives ou culturelles. «Le stade restera, mais des modifications pourraient être apportées pour l'adapter à ces nouveaux usages», indique Grégoire Junod. Et de préciser que le concours pour la reconversion de la Pontaise devrait être lancé d'ici 2026.

Pour le stade de Coubertin, le dossier retourne au Conseil communal, lequel devra se prononcer sur le nouveau rapport-préavis. Il lui est aussi demandé d'allouer un crédit de 4,4 millions pour la poursuite des études sur la transformation du stade. Si le projet passe les prochains écueils, notamment d'éventuels recours, le nouveau stade de Coubertin pourrait être inauguré «à l'horizon 2029», estime le syndic de Lausanne.