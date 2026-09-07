412'500 dollars (soit environ 330’000 francs) pour les victimes du drame de Crans-Montana. Telle est la somme qu'a versée à la fondation Beloved le golfeur anglais Paul Casey, après sa deuxième place à l’Omega European Masters. Un montant qui correspond à l'entièreté de ses gains du week-end passé dans la station valaisanne.
Un geste de très grande classe de la part d'un athlète qui, comme toute la station, n'oublie pas les victimes du Constellation. «Quoi qu’il arrive dimanche, je ferai en sorte que la totalité de mon prize-money soit reversée à l’association qui aide les victimes de l’incendie du 1er janvier à Crans-Montana», avait-il déclaré samedi. Avant de tenir sa promesse, malgré la déception de ne pas avoir été chercher le titre, qui est revenu à Thriston Lawrence.