Capela et les Hawks ont renversé Chicago dans le dernier quart-temps jeudi. Photo: ERIK S. LESSER

ATS Agence télégraphique suisse

Atlanta a réussi un dernier quart-temps de folie jeudi en NBA. Encore menés de 17 points par Chicago à 6'32 de la fin du match, Clint Capela et les Hawks ont renversé les Bulls en inscrivant 50 points dans le dernier quart-temps. Ils se sont imposés 141-133.

Menés 124-107 après un panier primé de Zach LaVine, les Hawks ont conclu cette partie sur un partiel de 23-2 pour cueillir leur 16e succès de la saison en 31 sorties, le deuxième d'affilée après une série de trois défaites. Atlanta avait accusé jusqu'à 21 longueurs de retard à 1'12 de la fin du troisième quarter (108-87).

Clint Capela reste discret

Le grand homme du match du côté d'Atlanta fut l'ailier Jalen Johnson, auteur de 30 points (son record en NBA) et de 15 rebonds. Trae Young a ajouté 27 points (avec 13 passes décisives), alors que Clint Capela est resté discret avec 8 points et seulement 4 rebonds en 25' passées sur le parquet. En face, Zach LaVine a cumulé 37 points, 7 assists et 5 rebonds.

Les Wizards du Valaisan Kyshawn George ont pour leur part décroché jeudi leur 5e victoire dans cet exercice 2024/25, en 28 parties disputées. Washington a battu Charlotte 113-110 grâce à un tir à 3 points réussi par Jordan Poole à 8''1 du «buzzer». Kyshawn George n'a pas marqué le moindre point (0/5 au tir), réussissant tout de même 4 rebonds et 2 passes décisives en 24' de jeu.