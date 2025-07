Simon Yates remporte la 10e étape, Photo: keystone-sda.ch

Le Britannique Simon Yates a remporté en solitaire lundi la dixième étape du Tour de France au Mont-Dore Puy de Sancy, où l'Irlandais Ben Healy, également présent dans l'échappée, a pris le maillot jaune à Tadej Pogacar.

Pogacar et Vingegaard terminent ensemble

Un mois et demi après avoir remporté le Giro, le grimpeur de 32 ans s'est isolé dans la montée finale pour décrocher au sommet sa troisième victoire d'étape dans la Grande Boucle. Près de cinq minutes plus tard, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont passé la ligne d'arrivée ensemble.