Ce Suisse fait chuter les prix de l'essence partout où il passe

1/10 Blick rend visite à celui qui est surnommé le casseur de prix de l'essence: Michael Knobel. Au moment où nous le rencontrons, l'homme vient juste d'ouvrir sa nouvelle station-service à Gossau, dans le canton de Saint-Gall.

Il ne se laisse ni intimider ni démonter: fort de sa réputation de casseur des prix de l'essence en Suisse, Michael Knobel (44 ans) vient d'ouvrir une nouvelle station-service à Gossau, dans le canton de Saint-Gall. La semaine dernière, Knobel vendait «son» essence sans-plomb 95 la semaine dernière à... 1,65 franc le litre. Avec une recette qu'il avait déjà expliquée pour Blick au mois de juin dernier. La station de Gossau, dans le canton de Saint-Gall est déjà la cinquième de la marque «Etzelpark» à ouvrir ses portes dans le pays.

«C'est très intéressant de voir ce que fait la grande concurrence à chaque fois», explique Michael Knobel. Après l'inauguration de sa dernière station le 23 août dernier, l'homme n'a pu cacher sa surprise: «En l'espace de deux heures, les grandes entreprises des environs ont suivi mes prix.» Conséquence: les prix de l'essence ont massivement baissé dans toute la région de Gossau! Quelques mètres plus loin en direction du centre-ville, l'établissement de la marque Avia a fait passer ses prix de 1,86 franc le litre à seulement 1,64 franc. Une réduction de 22 centimes en l'espace de quelques heures!

Soudain, les «grands» sont 20 centimes moins chers

Idem dans l'autre sens, où les marques BP et Coop ont toutes deux une station-service. Et voilà que les deux marques se livrent maintenant une véritable bataille des prix. Le lundi 26 août, jour de référence, Coop vendait son carburant sans-plomb 95 à 1,69 franc le litre contre… 1,86 franc au précédent pointage.

Coop et BP (en arrière-plan) ont également baissé massivement leurs prix... mais seulement à proximité de Knobel de sa nouvelle station-service.

De l'autre côté de la rue, BP est allé chercher encore plus bas en vendant le litre à 1,65 franc. Les deux stations-service, n'ont d'ailleurs pas manqué de promouvoir leurs nouveaux tarifs en apposant des panneaux le long de la route: «Aujourd'hui – 5 centimes de rabais!» Les prix ont donc continué à baisser pour s'établir à 1,60 franc chez BP et à 1,64 franc chez Coop.

La situation devient lunaire lorsque l'on roule quelques minutes de plus en voiture, en direction du quartier industriel. En effet, une autre station Avia apparaît. Distance à vol d'oiseau des pompes «Etzelpark» de Knobel: 1,7 kilomètre. Prix: 1,86 franc! Et plus loin en direction du chef-lieu du canton, juste à côté du stade de football du FC Saint-Gall, BP continue également de vendre le litre de sans-plomb 95 à 1,86 franc.

«Ils veulent me faire peur»

«On veut ainsi empêcher que l'on fasse le plein chez moi, c'est clair», dit Knobel. «Ils veulent m'intimider. Mais ils n'y parviennent pas.» Pour lui, le constat est sans appel: les grandes chaînes lui montrent par leur réaction qu'elles le prennent très au sérieux. «Je trouve tout simplement très intéressant de voir comment les prix peuvent d'un coup baisser dans les alentours de mes stations-service. Apparemment, le marché ne fonctionne presque que là où j'ouvre un établissement.» Et le pompiste de poser une question provocante: «Si le prix des autres fournisseurs peut être aussi bas autour de mes stations-service, pourquoi ne peut-il pas l'être dans toute la Suisse?»

Pour lui, il est clair que le marché ne fonctionne pas sainement. «Le marché est malade. Mais partout où j'ouvre une station-service, il fonctionne à nouveau.» Car selon lui, les grandes chaînes sont tout à fait en mesure de faire baisser leurs prix. «Mais elles ne le veulent pas. Elles le pourraient si elles le voulaient.»

Des réponses évasives – ou pas de réponse du tout

Blick a voulu connaître l'avis fournisseurs d'essence cités, mais ceux-ci ont répondu de manière évasive aux questions qui leur ont été adressées. L'un d'entre eux n'a même pas daigné répondre. «Les entreprises de distribution indépendantes de la coopérative fixent individuellement les prix de vente en fonction des prix d'approvisionnement concrets et des conditions locales et régionales du marché», répond Avia, corroborant ainsi l'affirmation de Knobel selon laquelle il faut un casseur de prix pour que les «grands» fassent, eux aussi, baisser leurs tarifs.

Pour obtenir plus d'informations, Blick s'est directement rendu à la station-service Avia la plus proche du «Etzelpark» de Knobel. «Un concurrent a baissé ses prix», explique une employée. «Le patron nous a alors appelés pour nous dire de nous aligner.»

Coop Mineralöl répond également de manière succincte aux cinq questions posées par Blick. «Les prix sont communiqués de manière transparente dans la rue et se composent en fonction de l'environnement actuel du marché», nous explique-t-on. BP a pour sa part laissé un e-mail de Blick sans réponse. Le prochain affichage des prix nous en dira certainement plus. Jeudi 29 août, Michael Knobel a atteint un nouveau plancher à 1,60 franc le litre de sans-plomb 95!