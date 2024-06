Dans les Grisons, quatre personnes ont été ensevelies et des parties de l'autoroute A13 ont été détruites. Les politiques demandent une déviation du trafic routier et l'association des poids lourds met en garde contre une pénurie d'approvisionnement en Suisse.

Le trafic pourrait être paralysé au Gothard à cause des intempéries

1/10 Des parties de l'A13 ont été détruites par un glissement de terrain aux Grisons.

Lino Schaeren , Cécile Rey et Peter Aeschlimann

Moments d'angoisse pour les habitants de la vallée méridionale grisonne de Misox. Vendredi soir, des précipitations massives ont déclenché un glissement de terrain. «Une coulée de boue est descendue à côté de notre maison», raconte Urs Kümin. Lui et sa femme s'en sont tirés avec une belle frayeur, mais ils ont réussi à s'enfuir avant l'inondation. Trois maisons de Sorte, un quartier de la commune de Lostallo, ont été détruites par la coulée.

Quatre personnes ont été portées disparues, une femme a pu être sauvée tôt samedi matin. Cette dernière avait réussi à contacter les secours, qui ont pu la localiser peu de temps après. Un couple et une femme âgée sont toujours portés disparus. Les recherches ont repris ce dimanche matin, après une pause nocturne. Des chiens, drones et hélicoptères ont été mobilisés, avec l'aide de l'armée. Selon William Kloter, chef d'intervention de la police cantonale grisonne, les victimes recherchées sont des habitants du village. «Cela rend la situation particulièrement tragique, on connaît les gens, cela nous affecte évidemment beaucoup.»

Dans les Grisons, aussi bien l'autoroute A13 que la route cantonale qui traverse la Mesolcina (Misox) resteront fermées dimanche. Le col du San Bernardino est lui aussi fermé. Pour traverser les Alpes, l'OFROU recommande de passer par le Gothard.

«Incapable de fonctionner pendant des mois»

Des parties de l'autoroute A13 ont également été détruites au nord de Lostallo par un glissement de terrain. La route nationale a été véritablement balayée par la force de la nature sur une longueur de 200 mètres. L'autoroute a été fermée entre Thusis (GR) et Bellinzone (TI).

Il faudra attendre jusqu'à ce que l'autoroute soit à nouveau praticable à Lostallo. Selon la police cantonale des Grisons, l'A13 devrait rester hors service «pendant des mois» en raison des travaux de réparation. Et les conséquences sont importantes: L'A13 est, après l'A2, la deuxième liaison nord-sud la plus importante de Suisse. En période de vacances notamment, la route du San Bernardino est toujours recommandée comme itinéraire alternatif lorsque les bouchons s'accumulent devant le Gothard.

Samedi, le bouchon devant le Gothard s'étendait déjà sur plus de douze kilomètres, en raison du trafic d'évitement et d'un accident. Si l'A13 reste fermée pendant les vacances d'été, la situation sur l'A2 s'aggravera encore.

Simon Stadler, conseiller national du Centre dans le canton d'Uri, est alarmé: «Il ne doit pas y avoir d'effondrement au Gothard!» Selon lui, la Confédération est appelée à prendre des mesures pour éviter un chaos routier dans le canton d'Uri. «L'Office fédéral des routes (OFROU) doit clarifier si un contournement à grande échelle doit être introduit temporairement dès la frontière nationale», déclare Simon Stadler.

Le président du PLR craint une «pénurie d'approvisionnement»

Le trafic de marchandises est également particulièrement touché par la fermeture de la route du San Bernardino. L'A13 est empruntée par 14% de tous les trajets de transit annuels, ce qui correspond à environ 127'000 trajets par an ou 350 camions par jour.

Le conseiller aux États PLR argovien et chef de parti Thierry Burkart est président central de l'Association suisse des transports routiers (Astag). «Je crains une pénurie d'approvisionnement pour la Suisse orientale», lance-t-il. Ce qu'il faut pour pallier cette situation, c'est «une bonne gestion du trafic» de la part de l'Astra. «L'axe nord-sud est déjà très étroit. Cela va considérablement s'aggraver.»

Pour combien de temps encore?

Selon l'OFROU, on ne sait pas pour l'instant combien de temps la liaison nord-sud au San Bernardino sera effectivement impraticable. Les CFF veulent en tout cas vérifier ces prochains jours si, en raison des graves dégâts causés par les intempéries, les vacanciers se tournent vers le train – et si le trafic ferroviaire au Gothard doit être renforcé pour les vacances d'été.

De retour à Lostallo, la recherche des trois personnes disparues a nécessité samedi l'utilisation de matériel lourd, de drones, d'hélicoptères et de chiens de recherche. «Ce n'est pas facile, il y a des quantités incroyables de pierres et de boue sur le chemin que nous devons enlever», a souligné le chef d'intervention de la Kapo Kloter.

Plusieurs villages de la vallée ont été coupés du monde et de l'électricité et ont dû être approvisionnés par hélicoptère. 230 personnes ont été évacuées et hébergées dans une halle à Lostallo.