Alarme-eau déclenchée à Zermatt, le ruisseau déborde

16:53 heures

Un passager a filmé la Vispa en furie depuis le dernier train

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrant la crue de la Vispa en contrebas de Zermatt. La vidéo a été filmée depuis le dernier train qui a quitté Zermatt en direction de Viège vendredi matin. Depuis, le trafic a été interrompu.

«Matterhorn Gotthard Bahn RE41, dernier train en provenance de Zermatt ce matin avant que la ville ne soit coupée du monde extérieur à cause d'inondations et de glissements de terrain», écrit l'utilisateur sur X. Le transport ferroviaire ou routier n'est désormais plus possible. «La rivière Vispa est sortie de son lit et le centre-ville est inondé», poursuit l'utilisateur X.