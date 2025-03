Les poussières du Sahara toucheront la Suisse vendredi

Trois blessés en Suisse romande

A Genève, au moins six vols ont été annulés dimanche matin, vers des destinations allemandes, britanniques, ainsi que pour Copenhague et Zurich. A Genève même, ainsi que dans l'Arc lémanique et en Valais, la météo était clémente et douce dimanche matin, indique MétéoSuisse.

En Suisse romande, les perturbations dues à la météo ont concerné essentiellement le Jura et la région des Trois-Lacs. Dans le canton de Fribourg, la police a recensé onze accidents impliquant une trentaine de véhicules entre samedi soir 19h et dimanche vers 2 heures du matin, en raison de la chaussée verglacée, a indiqué la police à La Liberté.

Plusieurs accidents, impliquant une dizaine de véhicules, se sont produits à Givisiez (FR). «Trois personnes ont été légèrement blessées, indique la police cantonale fribourgeoise ce dimanche 5 janvier. Elles consulteront un médecin ultérieurement.»

Dans le Jura, les pluies givrantes ont causé quelques accidents samedi soir, mais sans gravité particulière, selon la police et les médias régionaux.

Source: Pol. cant. fribourgeoise, ATS