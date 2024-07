Les inondations en Suisse font trembler le secteur touristique

1/10 L'état d'urgence règne actuellement à Saas-Grund, en Valais.

Martin Schmidt

L'état d'urgence est en vigueur dans plusieurs hauts lieux touristiques suisses en raison des précipitations extrêmes et des inondations qui en découlent. Dans le Val Maggia, au Tessin, trois personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain. Un décès a également été enregistré à Saas-Grund, en Valais. Près de Visoletto (TE), un pont s'est effondré. Une partie de la vallée de la Maggia et de la vallée de la Saale en Valais est actuellement coupée du monde extérieur.

Comme si cela ne suffisait pas, les régions concernées risquent du coup d'être boudées par les touristes. «Actuellement, la priorité absolue est la communication et la sécurité des personnes», explique Max Berucchi, président de l'association régionale des hôteliers. Nous sommes en contact étroit avec la police et les autorités et nous essayons d'informer les clients par différents canaux. Les campings ont été évacués, mais ils ne sont pas touchés par les inondations et devraient bientôt pouvoir rouvrir.» Mais une question se pose: «Est-ce que les touristes voudront vraiment venir?»

Des festivals importants pour l'activité touristique de la région sont en outre prévus dans les prochaines semaines, avec le Moon & Stars à Locarno et le Magic Blues dans la vallée de la Maggia. «Ces festivals remplissent les hôtels jusque dans les vallées voisines. Ce manque à gagner va certainement se faire fortement ressentir là-bas», déplore Max Berucchi.

«On s'entraide»

Les inondations ont également causé d'importants dégâts à Saas-Grund. Le directeur du tourisme Matthias Supersaxo est à pied d'œuvre dimanche à l'office du tourisme de Saas-Fee. Jusqu'en début d'après midi, le réseau de téléphonie mobile et Internet étaient hors service. «Nous avons renforcé notre présence au bureau afin de pouvoir répondre aux éventuelles questions des clients», explique-t-il.

Matthias Supersaxo s'attend à ce que l'office du tourisme reçoive dans les prochains jours davantage de demandes de la part d'hôtes inquiets. «Aujourd'hui, le soleil brille à nouveau à Saas-Fee», dit-il. Il espère voir vite un retour à la normale. Le fait que la route soit actuellement fermée n'a en revanche rien d'exceptionnel pour les habitants. Cela se produit régulièrement en hiver lors de fortes chutes de neige. «Dès que les routes seront rouvertes, les touristes pourront venir sans crainte», rassure Matthias Supersaxo.

A Saas-Grund, en revanche, les travaux de déblaiement vont bientôt commencer. Certains établissements d'hébergement ont également été touchés. «Les hôtes ont pu être hébergés dans des établissements de Saas-Fee. On s'entraide», explique le directeur du tourisme.

Dimanche, la vallée de Conches (VS) a également été coupée du monde. Les cols de la Furka, du Grimsel et du Nufenen sont fermés. Le Valais n'est actuellement pas accessible par le col du Simplon.

«Nous allons rattraper notre retard»

A Zermatt, les inondations de cette semaine, comme celles de la semaine passée, commencent à peser sur le secteur touristique. «La semaine dernière, il n'y a pratiquement pas eu de nouvelles réservations et il y a aussi eu des annulations», explique le directeur de la station Daniel Luggen. «De nombreux clients sont inquiets, mais Zermatt est sûre et seule une petite partie du village a été touchée», souligne-t-il.

Les images ont provoqué un sentiment d'insécurité chez les touristes étrangers. «Nous devons à présent communiquer avec eux pour les rassurer», explique Daniel Luggen. Zermatt a tout de même enregistré un nombre record de réservations pour cet été. «Il y aura certainement un petit creux, mais je suis convaincu que nous allons rattraper notre retard», déclare le directeur du tourisme.

Au moins, les traces extérieures des inondations à Zermatt sont pratiquement toutes réparées et les chemins de randonnée sont ouverts. Hormis quelques propriétaires dont les biens ont été endommagés, l'activité est presque redevenue normale dans la station valaisanne.