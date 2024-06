Les prévisions annoncent déjà de nouveaux orages

Le Valais et le Tessin sont touchés par de violentes intempéries. Pour les jours à venir, un expert météo se montre rassurant, mais l'épée de Damoclès reste suspendue au-dessus de nos têtes.

Plus gros risque le week-end prochain

Plus gros risque le week-end prochain

1/5 De violents orages ont déclenché vendredi dernier une avalanche d'éboulis dans le val Mesolcina dans les Grisons.

Jessica Von Duehren-Cattani

Avalanche d'éboulis en Valais, terrain inondé à Bâle-Campagne, glissement de terrain au Tessin: les intempéries ont causé des dommages conséquents dans toute la Suisse au cours des derniers jours.

Rien que dans la Vallée Maggia, il est tombé quelque 200 litres par mètre carré en 24 heures. «C'est une quantité extrêmement importante – surtout sur une période aussi courte», explique à Blick le météorologue Klaus Marquardt. Si les sols sont en plus déjà gorgés d'eau, des scènes dramatiques peuvent survenir.

L'expert de Meteonews lève toutefois l'alerte pour la semaine prochaine, même s'il reste prudent: «Il y aura encore des orages locaux en Valais et au Tessin dans les jours à venir. Toutefois, ils ne seront pas aussi étendus que ces derniers jours.»

Le Centre européen des prévisions météo annonce des orages

On peut par ailleurs s'attendre à l'arrivée d'un front froid sur la Suisse. Selon l'expert, cette masse d'air à basse température n'est certes pas très active, mais le temps va tout de même un peu se refroidir. «La semaine prochaine, les températures se situeront entre 20 et 23 degrés dans toute la Suisse, et jusqu'à 25 degrés au Tessin.»

Problème: depuis novembre dernier, il fait trop humide en Suisse, ce qui a favorisé l'apparition de fortes intempéries. «Voilà le résultat. En juin, d'abord en Suisse orientale, puis en Suisse romande et maintenant au Tessin», résume Klaus Marquardt.

Même si les prévisions sont encore très vagues, l'épée de Damoclès continue de planer au-dessus de nous. Les modèles du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) indiquent déjà de nouveaux orages importants pour le week-end prochain.