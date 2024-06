Les inondations ont fait de la «mauvaise pub» à Zermatt, d'après cette hôtelière

Après les intenses inondations de vendredi, à la suite desquelles Zermatt (VS) a dû être bouclée, la gérante de l'Hôtel Phoenix déplore la «mauvaise pub» engendrée par la catastrophe. Elle nous parle de pertes financières et tacle les médias, qui en auraient trop fait.

Lorsqu'on la contacte par téléphone, le dimanche 23 juin, deux jours après l'impressionnante crue du Rhône, qui a temporairement coupé une partie du Valais du reste du monde, Laurence Zavagno est à fleur de peau. Gérante de l'Hôtel Phoenix à Zermatt (VS) — l'un des mieux notés de la station valaisanne, sur le site comparatif TripAdvisor — elle craint un peu pour son business.

Pas tellement à cause des impressionnantes inondations qui ont sévi en fin de semaine, rendant la petite ville touristique inaccessible ce weekend, à l'entendre. La gérante déplore surtout la «mauvaise pub» engendrée par le traitement médiatique de la catastrophe naturelle… Qui lui a déjà fait perdre de nombreux clients, alors que «il n'y a plus rien à craindre à Zermatt à ce jour!», insiste la femme.

Elle fulmine: «Heureusement à Zermatt, il n'y a rien eu de grave. Ni morts, ni blessés. Seulement de gros dégâts matériels. Sur les quelques 120 hôtels et restaurants que compte la station, deux établissements ont été saccagés et doivent rester fermés! D'autres ont eu leurs sous-sols noyés. La rivière est sortie de son lit et a inondé les abords. C'était impressionnant, mais en soirée la situation s'est stabilisée. Pas de quoi créer une panique générale...»

«Au moins 20'000 francs de pertes»

La tenancière des lieux embraie, soulignant les dégâts... d'image: «Les gens imaginent désormais que des torrents d'eau et de pierre peuvent s'abattre sur eux à tout moment, ici. C'est faux, et très mauvais pour les affaires, comme supposition.»

Le Phoenix a enregistré 20 annulations ce weekend, d'après Laurence Zavagno. L'établissement compte 27 chambres. «Dans la nuit de vendredi, il ne me restait plus que deux clients», déplore la Valaisanne. «Comme la station a été fermée à 18h, des touristes de journée, comme on dit, sont restés dormir sur place. Dimanche matin, j'ai eu huit clients au petit-déjeuner au total. C'est rien du tout!»

Elle estime déjà les pertes: avec un chiffre d'affaires quotidien de quelque 5000 francs, en moyenne, Laurence a déjà perdu de l'argent. D'après ses calculs, si les clients ne reviennent pas très rapidement, ces inondations risquent de lui coûter «au moins 20'000 francs de pertes au total!»

«Ils prient pour nous»

La patronne dit avoir reçu des appels craintifs de ses clients — suisses comme internationaux — depuis vendredi: «Ces images ont fait le tour du monde. Certains clients étrangers m'ont même dit qu'ils prient pour nous, vous vous rendez compte!»

Du coup, elle a un message à faire passer: «Tout va bien, nous ne sommes plus coupés du monde, la situation n'est pas dangereuse. Toutes les infrastructures sont gentiment fonctionnelles grâce à tout le travail effectué par la commune, les villageois et les bénévoles. En plus, le beau temps devrait revenir cette semaine!»

Les autorités appellent à la prudence

À noter que, dans un communiqué publié dimanche, les autorités valaisannes ont indiqué que «la décrue entamée samedi se poursuit. L’évolution de la situation permet à l’Organe cantonal de conduite de lever l’alarme pour le Rhône et les cours d’eau latéraux.» Le Conseil d’Etat a également levé l’état de situation particulière. Pour ce qui est des transports, la situation devrait revenir à la normale ces prochains jours, affirme le Canton.

Le Service des dangers naturels et le Service de la sécurité civile et militaire mettent néanmoins en garde: «Les crues ont fragilisé les abords des cours d’eau et des glissements de terrains peuvent survenir localement, c’est pourquoi il est toujours conseillé, ces prochains jours, de rester prudent et d’éviter de s’approcher du lit des cours d’eau.»