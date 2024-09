Des orages sont attendus dimanche soir dans presque toute la Suisse

13.08.2024, 21:31 heures

70 personnes ont dû être évacuées à Brienz

Les intempéries de lundi soir ont avant tout touché l'Oberland bernois et la Suisse centrale. A Brienz, 70 personnes ont dû être évacuées de leurs maisons en raison d'une lave torrentielle. Seules deux personnes ont été blessées, sans gravité.

A Brienz (BE), personne n'est porté disparu, ont indiqué mardi matin les autorités. Lundi vers 18h30, une lave torrentielle a gravement endommagé des bâtiments et des infrastructures ferroviaires après qu'un orage dévastateur a apporté en une heure environ un tiers de la quantité mensuelle habituelle de pluie dans la région.

On a enregistré 42 millimètres de précipitations, a déclaré un météorologue de MétéoSuisse à Keystone-ATS. Et le torrent du Mühlebach est sorti de son lit. Des blocs de pierre et du bois ont rempli un collecteur en amont du village. Le président de la commune Peter Zumbrunn «ne peut pas imaginer» ce qui serait arrivé si celui-ci n'avait pas été construit ces dernières années.

Réfugiés dans une salle de gym

Les matériaux se sont néanmoins écoulés dans différentes parties de la commune. Le quartier d'Aenderdorf était toujours fermé mardi en fin d'après-midi. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de faire bouillir l'eau potable.

Dans le village, les premiers travaux de déblaiement ont débuté, mais les hommes et leurs machines sont bien petits face à des monticules de gravats atteignant plusieurs mètres par endroits.

Des habitants se sont réfugiés dans une salle de gymnastique et devront trouver des solutions de logement provisoires. On ignore quand ils pourront regagner leur domicile, certains étant autorisés à condition que la situation soit sûre et accompagnés par un agent de la protection civile, à aller y chercher des effets personnels, a fait savoir mardi matin devant les médias Reto Filli, chef de l'organe de conduite régional.

Transports réduits

Les liaisons ferroviaires et lacustres de et vers Brienz sont interrompues et devraient le rester encore un certain temps. Des bus de remplacement ont été mis en place. La traversée de Brienz est fermée dans les deux sens, mais le village reste accessible par l'autoroute sur l'autre rive du lac.

Le Brienz Rothorn Bahn a également été fortement touché par les intempéries. Actuellement, le service ferroviaire est suspendu jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité, a indiqué la compagnie.

La ligne de chemin de fer de l'Oberland bernois (BOB) entre Zweilütschinen et Grindelwald restera elle aussi probablement interrompue, jusqu'à vendredi inclus, suite aux intempéries, ont indiqué les Chemins de fer de la Jungfrau. La voie et la caténaire ont été endommagées par l'eau et les arbres tombés.

Depuis mardi matin, les voyageurs en provenance et à destination de Grindelwald passent par Wengen/Männlichen. Un service de bus de remplacement devant être mis en place dès mardi soir.

Au total, environ 260 personnes ont été touchées par les restrictions du trafic ferroviaire et routier, a dit à Keystone-ATS le président de la commune de Grindelwald, Beat Bucher. Elles ont dû passer la nuit dans la halle du centre sportif ou des abris PC.

La liaison ferroviaire est aussi bloquée entre Grindelwald et Interlaken (BE). La route cantonale entre Zweilütschinen et Grindelwald, coupée en raison d'un glissement de terrain, a quant à elle rouvert mardi soir vers 20h00. Jusqu’à la fin des travaux de déblaiement, la circulation sera alternée sur une seule voie, a indiqué le canton de Berne.

L'Assurance immobilière bernoise s'attend à des dommages de 25 à 30 millions de francs. Elle a déjà reçu environ 200 déclarations de sinistre et en attend un millier, indique-t-elle dans communiqué. Les communes de Brienz, Leissigen, Unterseen et Interlaken ont été particulièrement touchées.

Suisse centrale pas épargnée

Des orages ont aussi éclaté dans le canton d'Uri. Un éboulement s'est produit lundi soir sur l'Axenstrasse entre Flüelen et Sisikon, au bord du lac des Quatre-Cantons.

La route principale a été fermée dans ce secteur, puis partiellement rouverte mardi, ont indiqué la police et l'Office fédéral des routes sur l'application Alertsuisse. Le trafic de transit demeure néanmoins dévié sur l'autoroute A2, dont l'Axenstrasse est une voie d'accès importante en direction du tunnel routier du Gothard.

Plusieurs bateaux ont par ailleurs chaviré lundi soir dans les cantons de Lucerne et Zoug, où les polices cantonales ont respectivement reçu 50 et 20 appels. Il n'y a pas eu de blessé.

Vols détournés

Il n'y a pas non plus eu de blessé dans le canton d'Argovie qui a aussi essuyé un violent orage, accompagné de fortes pluies et de rafales de vent. Entre 20h30 et 23h00, une trentaine de corps de sapeurs-pompiers sont intervenus en 150 endroits pour de nombreuses caves inondées, des barrières de construction envolées ou des arbres tombés. Des routes ont aussi dû être fermées.

Conséquences de ces violents orages, l'aéroport de Zurich a détourné 20 vols. Dans l'ensemble du ciel suisse, plus de 70'000 éclairs ont été enregistrés par MétéoSuisse pendant les orages de lundi soir.