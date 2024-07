Jeudi matin, des activistes climatiques ont paralysé l'aéroport de Francfort en Allemagne. Leurs collègues suisses avaient déjà tenté de perturber le trafic aérien mercredi à Genève et Zurich, avec un succès limité. Était-ce le début d'une nouvelle vague d'actions?

Les activistes climatiques étaient restés silencieux ces derniers temps. Mais ils sont désormais de retour et attirent l'attention sur leurs préoccupations dans le cadre du soulèvement international «Oil Kills» («Le pétrole tue»). Mercredi, des activistes d'«Act Now!» ont bloqué une route d'accès à l'aéroport de Zurich, et une action de protestation a également eu lieu à l'aéroport de Genève.

Les blocages ont été rapidement levés. La situation était en revanche différente chez nos voisins du nord: mercredi, plus rien ne fonctionnait pendant un temps à l'aéroport de Cologne-Bonn, et jeudi matin, les activistes climatiques ont brièvement paralysé l'important aéroport de Francfort-sur-le-Main.

Face à ces nouvelles actions de protestation, de nombreux voyageurs s'interrogent: à quoi faut-il s'attendre? Blick a posé la question à «Act Now!».

Ces actions sont-elles le début d'une nouvelle vague?

«La Suisse fait partie du soulèvement international qui a perturbé les aéroports du monde entier cette semaine», explique la porte-parole d'«Act Now», Cécile Bessire. Pour la suite, elle fait référence à une manifestation prévue samedi à 14h à l'aéroport de Genève. «Toute personne soutenant la signature du traité pour l'abandon des énergies fossiles est invitée», ajoute-t-elle.

Verrons-nous bientôt des activistes se coller au tarmac des aéroports en Suisse?

Même si les activistes climatiques allemands du mouvement «Dernière génération» se sont audacieusement collés sur les tarmacs, on ne verra pas de scènes similaires en Suisse. «Ce type d'action a été envisagé, mais n'aura pas lieu en Suisse dans un avenir proche», promet Cécile Bessire.

Les protestations s'étendront-elles aussi en dehors des aéroports?

Dans le cadre du soulèvement international «Oil Kills», les militants veulent pour l'instant se concentrer sur les principaux aéroports. Et en dehors de ces structures? «Il est également possible que d'autres actions soient organisées prochainement sous différents formats», déclare la porte-parole. Elle ne révèle cependant pas ce qu'elle entend par là.

Quel est l'objectif de ces protestations?

Les activistes demandent qu'un traité international juridiquement contraignant soit élaboré pour éliminer progressivement l'utilisation du pétrole, du charbon et du gaz d'ici 2030. En outre, les pays pauvres doivent être soutenus, financièrement et également autrement, pour une transition rapide et équitable.

Un tel traité devrait cependant difficilement voir le jour pour l'instant. Lors de la conférence mondiale sur le climat de l'année dernière, les 198 Etats ayant ratifié la convention de l'ONU sur le climat ne sont pas parvenus à s'entendre sur des mesures sérieuses.