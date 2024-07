1/4 Mercredi matin, des activistes ont bloqué l'aéroport de Cologne/Bonn.

Denis Molnar

Des activistes du groupe de protection du climat «Dernière génération» ont bloqué l'aéroport de Cologne/Bonn ce mercredi 24 juillet dans la matinée. Selon les premières informations, plusieurs personnes «ont coupé en plusieurs petits groupes la clôture grillagée de l'aéroport et se sont déplacées, en partie avec des vélos, à proximité des pistes de décollage et d'atterrissage pour se fixer sur l'asphalte avec un mélange de sable et de colle».

Il faut enfin «un tournant», poursuit un militant cité dans le communiqué. «Les aéroports sont un lieu où les choses sont claires: ce qui était normal autrefois, nous ne pouvons plus nous le permettre aujourd'hui. L'extraction et la combustion de pétrole, de gaz et de charbon doivent cesser», poursuit le communiqué.

Selon la police de Cologne, trois personnes se sont collées au sol ce matin même, rapporte le «Kölner Stadt-Anzeiger». Des agents sont sur place. Le trafic aérien a été temporairement complètement à l'arrêt, mais a lentement repris entre-temps. Il faut néanmoins s'attendre à des retards et des annulations. Le vol Eurowings qui devait décoller de Zurich à 8h05 a notamment été annulé. Les vols suivants ne sont pas assurés.

L'aéroport de Zurich brièvement touché

Un autre groupe de militants pour le climat a bloqué mercredi matin la route menant à l'aéroport de Zurich. La police a rapidement dispersé la manifestation. Les militants font partie du groupe «Act Now!», qui appartient à «Extinction Rebellion». Leur objectif était de «protester contre un gouvernement qui continue de ne rien faire face à l’aggravation de la crise climatique»

L'aéroport de Zurich était dans le collimateur du groupe de défense du climat. «Nous protesterons ensemble dans les aéroports du monde entier», pouvait-on lire sur la page Facebook des activistes. «Nous protesterons à partir du 27 juillet dans les aéroports, et pas seulement en Autriche, mais dans le monde entier. Du Canada à l'Angleterre, de la Suisse aux Pays-Bas.»

Dans d'autres posts Facebook, Zurich est mentionnée à plusieurs reprises. L'aéroport de la ville suisse alémanique a pris connaissance de la menace et est préparé en conséquence, assurait un porte-parole à Blick: «En tant qu'exploitant d'aéroport, nous disposons d'un plan de sécurité dans lequel sont représentés différents scénarios et zones d'intervention possibles.»

La communication est constante entre l'aéroport et la police cantonale de Zurich. «Nous adaptons nos processus de sécurité de manière sélective aux circonstances actuelles.» Le porte-parole condamne par ailleurs les perturbations prévues du trafic aérien civil dans le monde entier: «Elles sont illégales, car elles mettent en danger la sécurité des infrastructures, des opérations aériennes et des vies humaines.» Le collectif «Dernière Génération» a annoncé tenir une conférence de presse ce mercredi à 10 heures.