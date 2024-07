Des activistes climatiques bloquent le trafic aérien à Francfort.





Après les protestations de mercredi à Zurich, Genève et Cologne, des activistes climatiques de «Dernière génération» ont à nouveau bloqué un aéroport tôt jeudi matin. A l'aide de petites pinces, ils ont découpé la clôture grillagée de l'aéroport de Francfort, en Allemagne, et se sont rendus à pied, à vélo et en skateboard «en différents points autour des pistes de décollage et d'atterrissage», peut-on lire dans un communiqué des militants.

Ils manifestent pour un accord international contraignant qui réglemente l'abandon global du pétrole, du gaz et du charbon d'ici 2023. Le trafic aérien est interrompu, peut-on lire dans un communiqué des activistes.

Quatre vols Swiss annulés

Selon l'aéroport de Francfort, «les vols sont actuellement suspendus», peut-on lire sur X. «Les passagers sont priés de ne pas se rendre à l'aéroport pour le moment.» Il est recommandé aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de partir et de prévoir du temps supplémentaire. «Nous déployons tous nos efforts pour éloigner les activistes climatiques du tarmac», a déclaré jeudi matin un porte-parole de la police fédérale allemande.

Selon le site Flightradar, plus de 50 vols ont déjà été détournés de Francfort jeudi matin. Swiss a annoncé l'annulation de quatre vols, à savoir deux allers et retours Zurich – Francfort et Genève – Francfort. Quelque 370 personnes sont concernées. La compagnie observe de près la situation, n'excluant pas d'autres perturbations. Il faudra compter avec des retards même après la reprise du trafic, a-t-elle indiqué à Keystone-ATS.