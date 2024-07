Un Suisse est devenu multimillionnaire du jour au lendemain, mais cette fortune soudaine lui a apporté plus de stress que de bonheur. Il a lutté contre la dépression et a fini par se tourner vers la philanthropie.

1/5 Un Suisse est devenu multimillionnaire du jour au lendemain. (Image d'illustration)

Liza Mia Stoll et et Blicky IA

Qu'est-ce que ça fait de devenir multimillionnaire du jour au lendemain? C'est précisément ce qui est arrivé à un Suisse qui souhaite garder l'anonymat. Il a raconté sa réaction à la «Berner Zeitung». L'intéressé n'a pas voulu révéler comment il a obtenu cette grosse somme d'argent, mais a précisé que son origine était légale.

Le Suisse se souvient encore très bien du moment où il a compris qu'il était devenu multimillionnaire. «J'étais assis devant mon ordinateur portable, j'ai vu ce chiffre énorme avec tous ces zéros et j'ai d'abord été complètement dépassé, raconte-t-il au quotidien bernois. Bien sûr que j'étais heureux, mais il y avait aussi beaucoup de stress: qu'est-ce que cela signifiait pour ma vie désormais?»

Chercher sa passion

Dans un premier temps, les millions ne rendent pas le Suisse plus heureux. Au contraire: quelques mois après avoir touché cette manne financière, il glisse dans une phase dépressive. Il quitte son travail, mais sans structure ni échange social au bureau, il devient de plus en plus insatisfait. Le néo-millionnaire doit trouver ce qui l'anime au quotidien.

La tâche n'est pas simple. Dans la maison qu'il vient d'acheter, il s'essaye à des travaux artistiques, mais réalise rapidement que cela ne le rend pas heureux. Il en conclut qu'il aimerait partager son argent avec d'autres.

Protection de l'environnement et réfugiés ukrainiens

Le Suisse a fondé un groupe de travail, auquel il a décidé donner 90% de son argent d'ici à la fin de sa vie: «J'ai tellement d'argent et d'autres ont de si bonnes idées – des projets qui aident vraiment le monde.»

Pour l'instant, le nouveau philanthrope a donné des millions, entre autres, à des projets de développement, à des start-ups dans le domaine de la protection de l'environnement et à des organisations d'aide aux réfugiés ukrainiens.

Pour le Suisse, la richesse comporte trop de risques: le matérialisme, la peur de perdre de l'argent, l'altération des relations. «Je remarque déjà que certains ne veulent pas se fâcher avec moi et se retiennent de dire certaines choses ou de me critiquer.» Alors même qu'il pourrait faire des folies avec sa carte bleue, le millionnaire a délibérément décidé de limiter sa consommation.

Beaucoup d'argent ne fait pas le bonheur

Interrogé par la «Berner Zeitung», le chercheur en bonheur Bernhard Sollberger explique: «On sait que l'argent est très puissant pour éviter les malheurs, comme les soucis financiers. Mais une fois qu'on vit confortablement, davantage d'argent n'apporte pas beaucoup plus de bonheur.»

Pour le millionnaire, la vraie valeur de sa richesse réside désormais dans le fait qu'il a du temps pour tout ce qui est important pour lui. Le sport et ses enfants en font partie.