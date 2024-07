1/4 Joe Biden ne participera plus à la course à la présidence américaine.

«Servir en tant que votre président a été le plus grand honneur de ma vie», a écrit le président américain Joe Biden, 81 ans, sur X dimanche soir. «Et bien que mon intention ait été de solliciter une réélection, je pense qu'il est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je démissionne», a-t-il encore écrit. C'est donc officiel: Biden ne sera plus candidat à la réélection présidentielle pour les démocrates. Il cède à la pression croissante depuis des semaines et se retire de la course.

Quelques minutes seulement après avoir annoncé son retrait, Biden a précisé qui il aimerait voir à la place dans la course. Toujours sur X, le président écrit: «Ma toute première décision en tant que candidat du parti en 2020 a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente. Et ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise. Aujourd'hui, je veux exprimer mon soutien total pour que Kamala soit la candidate de notre parti cette année». Il appelle les autres membres du parti à se ranger également derrière la vice-présidente sortante: «Démocrates – il est temps de se rassembler et de vaincre Trump. Faisons-le». Voici ce que dit le monde de cette proclamation.

Famille

L'épouse de Biden, Jill Biden, n'a tout d'abord pas eu de grands mots – mais elle a partagé le message de retrait avec un emoji en forme de cœur.

Sa nièce, Naomi Biden, en a dit plus. Elle a écrit sur X qu'elle était «aujourd'hui tout simplement fière» de son grand-père. «Il a servi notre pays de toute son âme et avec une distinction inégalée». Elle est certaine que «non seulement il était – et restera – le président le plus efficace de notre époque, mais qu'il s'est probablement déjà établi comme le serviteur de l'État le plus efficace et le plus performant de l'histoire de notre pays». Grâce à eux deux, le monde est désormais meilleur.

Démocrates

Du côté des démocrates, on a surtout entendu une chose: louanges et gratitude. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a ainsi déclaré: «Joe Biden n'était pas seulement un grand président et un grand législateur, mais aussi un homme vraiment étonnant». La décision de se retirer n'a pas été facile à prendre, a-t-il ajouté. «Mais il a une fois de plus fait passer son pays, son parti et notre avenir en premier». Joe a ainsi montré qu'il était «un vrai patriote et un grand Américain».

La sénatrice Tammy Baldwin, une démocrate qui se présente à la réélection dans l'Etat disputé du Wisconsin, lui emboîte le pas. «Ce fut un honneur de travailler avec Joe Biden pour apporter des changements réels et significatifs pour les travailleurs du Wisconsin dans tout notre État», souligne-t-elle. «Tout au long de ce travail, son honnêteté, son intégrité et son dévouement au service m'ont inspirée et je lui en suis profondément reconnaissante. Merci, président Biden».

Le président du comité national des démocrates, Jaime Harrison, a également exprimé ses remerciements. «Je suis touché par la décision du président», a-t-il souligné lors d'une réunion. «Parce que ce président, Joe Biden, a été un président du changement, il a été un grand leader, c'est un homme bon, un homme décent, qui a tant fait pour cette nation, qui a tant fait pour nous voir comme des êtres humains, pour nous apprécier, pour se battre pour nous».

Trump

Donald Trump, le candidat républicain et ancien président des Etats-Unis, a qualifié Biden de «président de loin le plus mauvais de l'histoire de notre pays» dans une première réaction à ce retrait sur CNN. Sur son réseau de médias sociaux «Truth Social», Trump a en outre écrit: «Le corrompu Joe Biden n'était pas qualifié pour être candidat à la présidence et n'est certainement pas qualifié pour occuper cette fonction – et ne l'a jamais été!» Il a ensuite abordé la pression des dernières semaines en écrivant: «Tout le monde autour de lui, y compris son médecin et les médias, savait qu'il n'était pas apte à être président, et il ne l'était pas».

Trump semble désormais assuré de la victoire après le retrait de sa candidature: «Nous allons beaucoup souffrir de sa présidence, mais nous réparerons très vite les dégâts qu'il a causés. Rendons à l'Amérique sa grandeur!»

Pendant ce temps, Donald Trump Junior s'est déchaîné contre Harris. «Elle possède tout le bilan politique de gauche de Joe Biden», a déclaré le fils Trump. «La seule différence est qu'elle est encore plus libérale et moins compétente que Joe, ce qui veut vraiment dire quelque chose».

Républicains

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a demandé à Biden de démissionner de son poste. «Si Joe Biden n'est pas en mesure de se présenter à la présidence, il n'est pas non plus en mesure de servir en tant que président. Il doit démissionner immédiatement de son poste», a écrit Johnson sur X. «Le 5 novembre ne viendra jamais assez tôt».