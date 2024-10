Pendant 70 ans, cet Américain de 91 ans a collectionné toutes sortes de pièces de monnaie. La dernière fois, le bocal était plein à ras bord. Photo: Crimsonkitsune333/reddit 1/4

Daniel Macher

Un cas un peu insolite a tenu en haleine les internautes. Pendant 70 ans, un homme des Etats-Unis a accumulé des pièces de monnaie dans un bocal. Aujourd'hui, le grand-papa de 91 ans a permis à son petit-fils de vider la tirelire et de compter les pièces. Sous le pseudo Crimsonkitsune333, il a posté fin septembre sur la plateforme Reddit des photos du bocal massif, rempli à ras bord de pièces de monnaie.

La publication est rapidement devenue virale, comme l'a écrit «Newsweek»: au total, elle a récolté près de 90'000 likes et a été commentée plus de 4500 fois. Tout le monde voulait savoir combien d'argent se trouvait dans le bocal. Le petit-fils le premier: «Pendant 70 ans, mon grand-père a gardé sa petite monnaie dans ce bocal en verre. Il me laisse enfin le compter!»

Près de 70 kilos de pièces

Mais avant de commencer à compter, il fallait d'abord vider le récipient. Et la tâche s'est avérée plus difficile que prévu: pour éviter que le bocal rempli à ras bord n'éclate, il a été soigneusement entouré de ruban adhésif et transporté dans le garage sur un diable. Le poids total des pièces atteignait plus de 69 kilos! Presque autant qu'un adulte moyen.

Pendant une semaine, toute la famille a été occupée à compter les pièces. En partie à la main, en partie à l'aide d'une machine, 5708 pièces de 25 cents, 3909 pièces de dix cents, 2360 pièces de cinq cents et 7833 pièces d'un cent ont été additionnées. En outre, des pièces d'autres pays ont été ajoutées. Le total final s'élevait à... 2052,76 dollars américains, soit environ 1765 francs suisses!

Il n'y avait pas que de l'argent dans le bocal

Les pièces de monnaie vintage étaient particulièrement passionnantes. La plus ancienne datait de 1928, la plus récente de 2023, parmi lesquelles des pièces d'argent précieuses des années 1950 et 60. Des monnaies internationales comme la livre britannique, le pfennig allemand et le dollar canadien ont également fait leur apparition. En outre, toutes sortes de curiosités se trouvaient dans le bocal: trombones, tickets, boutons et même un autocollant de fruit.

Le grand-père s'est dit «choqué» par la somme. Il s'attendait à moins de 1000 dollars. Pourquoi le nonagénaire a-t-il décidé de vider le bocal à ce moment précis ? «Il voulait connaître le montant total avant de mourir», explique le petit-fils.