Nombreuses sont les femmes qui soutiennent Donald Trump malgré le sexisme et les propos vulgaires. Quatre femmes expliquent pourquoi elles ignorent ses dérives et ce qu'elles aiment chez le candidat républicain.

Peter Hossli

Un pins est omniprésent ces jours-ci à Milwaukee: «Women for Trump». En bon français: «les femmes pour Trump». Les républicaines aiment Donald Trump, leur vulgaire candidat à la présidence.

Pourtant, l'homme passe pour un sexiste, un coureur de jupons, et a même été condamné pour abus sexuels. Un homme qui a eu cinq enfants avec trois femmes et qui a payé le silence à une actrice porno. Mais tout cela semble plaire à certaines femmes, issu pourtant d'un parti qui prêche la morale et le caractère sacré du mariage.

Pourquoi les femmes aiment-elles Trump? «Parce qu'il est honnête», répond Adrienne King, une avocate d'Hawaï qui participe pour la cinquième fois à une convention du Parti républicain. «Il n'a pas de double langage. L'homme que vous voyez est l'homme que vous aurez.» Selon elle, de nombreux hommes politiques américains sont gentils et polis avant de poignarder dans le dos. «Trump est beaucoup de choses, mais pas un traître!» Il est «un homme sur lequel on peut compter».

Quelqu'un qui dit des «conneries»

Il y a quelques années, elle l'a rencontré lors d'une conférence. Donald Trump avait alors utilisé le mot «bullshit», «merde», dans un discours. Cela a été une révélation pour elle. «Enfin quelqu'un qui dit la vérité sans fard! Et ça passe mieux auprès des femmes que l'hypocrisie superficielle.»

Et le sexisme, la violence sexualisée? «Je ne pense pas que Trump traite mal les femmes», assure Adrienne King, qui travaille depuis 50 ans comme avocate de la défense. «Il y a beaucoup de femmes qui se jettent au cou d'un homme dans sa position.»

Savana May porte une casquette rose «Make America Great Again». Elle vient de Palm Springs et étudie les sciences politiques au Texas, car la Californie est trop à gauche pour elle. A 21 ans, elle est la plus jeune déléguée au congrès du parti de cette année. A douze ans, elle a vu à la télévision Donald Trump descendre l'escalator de la Trump Tower pour annoncer sa candidature à la présidence. «Cela m'a électrisée!»

N'est-elle pas dérangée par les propos désobligeants sur les femmes du candidat? «Bien sûr, il a dit des choses stupides, mais il était encore jeune.» Selon elle, les médias soulignent trop ses côtés négatifs au lieu de se pencher sur sa politique. En tant que président, il a encouragé les femmes et a nommé de nombreuses d'entre elles à des postes. Le chômage des femmes aurait fortement baissé sous son mandat.

Savana May fait de la course d'orientation. Lorsqu'elle devait affronter des hommes au lycée, elle n'avait aucune chance. «Donald Trump veut empêcher que nous ayons à concourir contre des hommes biologiques.» Il en va autrement des démocrates, qui voulaient autoriser les femmes transgenres à pratiquer le sport féminin, assure la jeune femme. «Les démocrates prêchent le féminisme, mais ils ne nous permettent même pas, à nous les femmes, de réussir dans le sport!»

Les escapades sexuelles n'intéressent pas

La thérapeute respiratoire Val Bianccaniello a trois fils et dormait mieux avec Donald Trump comme président qu'actuellement. Cette Italo-Américaine vit à Philadelphie depuis sa naissance. «C'est là que j'ai su que nous étions en paix, qu'il n'y avait pas de menace de guerre nucléaire.» Ses enfants seraient aujourd'hui beaucoup plus inquiets.

Comme dans de nombreuses familles, elle serait responsable, en tant que mère, du budget du ménage. «Sous Trump, la nourriture et l'essence étaient moins chères, c'était plus facile de nourrir une famille.» Pour elle, Donald Trump ne fait pas que de parler, il agit. Les escapades sexuelles du candidat ne l'intéressent pas. «C'est moins grave que de gaspiller l'argent des contribuables en Ukraine.»

Elle considère Donald Trump comme un «homme authentique. Les hommes politiques tiennent des propos sexistes, les démocrates comme les républicains. Mais Trump montre ce qu'il est vraiment, contrairement aux hommes politiques qui se montrent souples et se révèlent ensuite être tout autre chose.»

«Notre société manque d'hommes forts!»

Marla Brown, 54 ans, porte un tailleur-pantalon rouge et des boucles d'oreilles en forme de bannière étoilée. Elle est représentante républicaine au Parlement de l'État américain de Pennsylvanie. Auparavant, elle était entrepreneuse. Elle s'est lancée en politique «parce que j'en avais assez de voir ce qui arrivait à notre pays». Son agenda politique est classiquement républicain: elle s'oppose à l'avortement et défend le droit de porter des armes. Elle a ainsi battu un démocrate qui était au pouvoir depuis 28 ans.

Si Donald Trump est si bien accueilli par les femmes, c'est «parce que notre société manque aujourd'hui d'hommes forts», explique-t-elle. «Il se comporte comme un vrai homme! Cela signifie s'occuper de sa famille et la garder unie!»

Selon elle, le fait que deux des trois familles de Donald Trump se soient brisées et qu'il ait eu des aventures à répétition lui est pardonné en tant qu'humanité. «Je suis moi-même divorcée. Nous faisons tous des choses que nous regrettons.»