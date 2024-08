L'Ukraine mise désormais sur un drone portant le nom d'un pain

1/8 Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi qu'une nouvelle arme avait été utilisée contre l'armée russe.

Angela Rosser

Le 24 août désigne le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Pour l'occasion, le Premier ministre lituanien Ingrid Šimonite et le président polonais Andrzej Duda ont pris part aux festivités à Kiev.

Samedi, sur la place Sofia, le président Volodymyr Zelensky a prononcé son discours et a annoncé que l'Ukraine avait utilisé pour la première fois un nouveau drone contre l'armée russe. Le premier essai s'est avéré positif, rapporte-t-il.

Plus rapide et plus puissant que les drones à longue portée

Il n'a pas donné beaucoup d'informations sur la dernière arme de l'Ukraine. Il a toutefois souligné que ce nouveau «drone-fusée» était plus rapide et plus puissant que les drones à longue portée. Les experts travailleraient 24 heures sur 24 sur l'engin, a-t-il raconté. Les spécialistes lui auraient promis une portée de 1500 kilomètres. Et la promesse aurait été tenue!

Ce drone d'un nouveau genre porte le nom de «Palianytsia», qui est en fait le nom d'un pain ukrainien. Dans une vidéo, le président ukrainien présente ce nouvel appareil comme la nouvelle méthode pour riposter contre l'agresseur.

Des dépôts de munitions attaqués

Volodymyr Zelensky n'a pas indiqué le lieu exact de l'intervention. Mais selon les médias russes, c'est un dépôt de munitions dans la région de Voronej qui a été attaqué.

Des images prises dans la nuit de vendredi à samedi montrent des explosions et des nuages de fumée. Volodymyr Zelensky s'est montré confiant dans la victoire et a déclaré samedi que l'ennemi était «vaincu».