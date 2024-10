Les membres d'ex-boys band à succès One Direction se sont dit «dévastés» par la mort de l'artiste britannique Liam Payne, ancien membre de la formation. Photo: imago images/ZUMA Press

AFP Agence France-Presse

Les membres du boys band One Direction ont dit jeudi être «complètement dévastés» par la mort du chanteur britannique Liam Payne, mercredi dans sa chute du 3e étage de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires dans un contexte de «consommation d'alcool et de stupéfiants», selon les premiers résultats de l'enquête. «On est complètement dévastés par l'annonce de la mort de Liam», ont écrit conjointement Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan, les quatre autres membres du boys band qui a connu une gloire fulgurante après sa formation en 2010.

«En temps voulu, et lorsque tout le monde sera en mesure de le faire, nous aurons plus de choses à dire. Mais pour l'instant, nous allons prendre le temps de faire notre deuil et de digérer la perte de notre frère, que nous aimions beaucoup», ont-ils ajouté sur le compte X du groupe.

Le vibrant hommage de Harry Styles

Sur Instagram, Harry Styles lui a, plus tard, rendu un hommage personnel. «Rendre les gens heureux était sa plus grande joie et ça a été un honneur d'être à ses côtés», a-t-il écrit, décrivant son ancien compagnon comme ayant «le coeur sur la main».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'autopsie réalisée tard mercredi soir a établi que le chanteur de 31 ans avait, en raison de sa chute, subi de «multiples traumatismes» et «une hémorragie interne et externe» qui ont causé sa mort, selon un communiqué des services du procureur.

Liam Payne occupait une chambre au 3e étage, avec un balcon donnant sur une cour arrière, soit une hauteur de près de 14 mètres. L'équipe médicale accourue n'a pu que «constater la mort». «Il n'y avait aucune possibilité de réanimation», selon le chef des urgences.

«Submergé par la drogue et l'alcool»

Avant sa chute, peu après 17H00 locales, l'hôtel avait appelé le numéro d'urgence 911: «On a un client qui est submergé par la drogue et l'alcool et en train de détruire sa chambre, on a besoin que vous envoyiez quelqu'un!». «Il a une chambre avec balcon et on a un peu peur qu'il ne fasse quelque chose qui mette sa vie en danger», a déclaré l'employé de la réception, demandant une «aide urgente».

Sur des photos de la chambre publiées par plusieurs médias, on distingue un téléviseur avec un écran brisé, des bouteilles, des canettes avec des traces de brûlures, des bougies, des traces de poudre blanche sur une table, une coupe de champagne à demi-bue.

Selon le parquet, «une série de substances ont été saisies dans la chambre du musicien qui accréditeraient une situation antérieure de consommation d'alcool et de stupéfiants». Les résultats d'analyses histopathologique, biochimique et toxicologique n'étaient pas connus dans un premier temps jeudi.

Thèse accidentelle privilégiée

Liam Payne avait ouvertement évoqué son rapport difficile à la célébrité et ses problèmes d'alcoolisme qui, comme il l'avait révélé en 2023, l'avaient conduit en centre de désintoxication. «Tout semble indiquer que le musicien était seul au moment de sa chute et qu'il traversait un épisode d'excès de substances», note le parquet, semblant écarter l'intervention d'un tiers.

Sur les mains de Payne «aucune blessure de type 'défensif' n'a été trouvée», selon l'autopsie. «Toutes les blessures étaient vitales et produites simultanément». Ces blessures et la position du corps sur le sol suggèrent que «Payne n'a pas adopté de posture réflexe pour se protéger (dans la chute) et qu'il est peut-être tombé dans un état de semi-inconscience ou d'inconscience totale». Ce qui validerait une thèse accidentelle.

La famille du Britannique né le 29 août 1993 à Wolverhampton, a déclaré dans un communiqué avoir «le coeur brisé» et réclamé «de l'intimité et de l'espace en cette période terrible». «Liam vivra à jamais dans nos coeurs, et nous nous souviendrons de lui pour sa gentillesse, son humour et son courage», est-il ajouté.