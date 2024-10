Liam Payne, de l'ex-boys band One Direction, meurt tragiquement à 31 ans

Liam Payne est décédé après avoir chuté du troisième étage d'un hôtel à Palermo, en Argentine (archives). Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

«Liam James Payne, auteur-compositeur et guitariste, ancien membre du groupe One Direction, est décédé aujourd'hui après avoir chuté du troisième étage d'un hôtel à Palermo», un quartier de la capitale argentine, a indiqué la police dans un communiqué. La police a répondu à «un appel au 911 (le numéro d'urgence) signalant un homme agressif qui pourrait avoir été sous l'influence de drogues ou de l'alcool», poursuit le communiqué.

«Aucune possibilité de réanimation»

Liam Payne était avec Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik et Harry Styles un des membres du boys band formé en 2010 et qui a connu un succès fulgurant. L'annonce en 2016 d'une pause dans la carrière du groupe, jamais officialisée en séparation, avait bouleversé des millions de fans.

Selon le chef des urgences, Alberto Crescenti, Liam Payne présentait «de très graves lésions suite à sa chute». «Nous avons constaté le décès, il n'y avait aucune possibilité de réanimation», a-t-il déclaré sur les télévisions locales. Il a précisé que les secours avaient été appelés à 17H04 heure locale (20H04 GMT) et qu'une équipe médicale était arrivée sept minutes plus tard mais n'avait pu que «constater la mort de cet homme» avant de découvrir «plus tard qu'il était chanteur dans un groupe». Une enquête sur les causes du décès a été ouverte.

Un succès fulgurant

Selon le magazine Billboard, Liam Payne avait assisté à un concert d'un ex-One Direction, Niall Horan, à Buenos Aires le 2 octobre dernier. One Direction est un produit de l'émission télévisée «The X Factor», devenu ensuite l'un des boys band les plus lucratifs au monde.

Le groupe à la pop assez lisse et légère a sorti en 2016, comme chaque année depuis 2011, son cinquième et dernier album studio, «Made in the A.M». La même année, les membres du groupe alors tous âgés d'une vingtaine d'années, avaient annoncé faire une pause d'une durée indéterminée tout en assurant vouloir continuer. Il ne s'étaient depuis plus jamais réunis sur scène ou en studio.

Un long combat contre l'alcoolisme

Liam Payne a ensuite annoncé qu'il travaillait sur un album solo, suivant les traces d'autres membres du groupe. Son single solo, «Strip that Down», s'est classé en troisième position dans les charts britanniques et en dixième position dans la liste des meilleures chansons du Billboard américain. En décembre 2019 il sortait son premier album solo «LP1».

Né le 29 août 1993 à Wolverhampton, Liam Payne est l'auteur de plusieurs chansons de la discographie des One Direction. Ces dernières années, Liam Payne avait ouvertement évoqué ses problèmes d'alcoolisme et des difficultés liées à la célébrité.

Dans une vidéo de 2023 publiée sur son compte YouTube, il a avoué avoir été admis dans un centre de désintoxication pour son addiction à l'alcool: «Je suis en quelque sorte devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus vraiment. Et je suis sûr que vous ne le reconnaissez pas non plus», disait-il alors. L'année dernière, il avait annoncé travailler sur un deuxième album et venait de sortir un nouveau single en mars 2024.