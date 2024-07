Que se passera-t-il si Joe Biden retire sa candidature à la présidence?

Les rumeurs vont bon train aux États-Unis. Joe Biden envisagerait de se retirer de la course à la présidence. Qu'est-ce que cela signifierait? Donald Trump est-il quasiment assuré de devenir le prochain président des Etats-Unis? Tour d'horizon.

Des rumeurs font état de l'intention de Joe Biden de retirer sa candidature à la prochaine élection présidentielle.

Le duel télévisé contre Donald Trump ne s'est pas déroulé sans accroc. L'apparition de Joe Biden a fait beaucoup de bruit. Les démocrates commencent à avoir des doutes sur leur candidat à la prochaine élection présidentielle américaine. Mardi, le député Lloyd Doggett a pris les devants en étant le premier démocrate du Congrès américain à demander publiquement à Joe Biden de renoncer à sa candidature.

Il n'y a toutefois pas eu de large vague d'appels similaires. Mais les démocrates discutent nerveusement de l'aptitude mentale de Joe Biden pour un deuxième mandat. Et même le président ne semble plus être sûr de lui. Selon une enquête du «New York Times», il songerait à se retirer. Il aurait dit à un confident «savoir qu'il ne pourra peut-être pas sauver sa candidature». La Maison-Blanche dément.

1 Que se passerait-il si Joe Biden se retirait?

Si Joe Biden devait effectivement retirer sa candidature, les démocrates auraient un énorme problème. Le processus de nomination serait totalement ouvert – et donc très délicat. De nouvelles primaires ne pourraient plus être organisées, faute de temps. La convention du parti serait alors le théâtre de débats et de négociations houleux sur le remplacement du président.

2 Qui pourrait succéder à Joe Biden?

En cas de départ de Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris ne serait en aucun cas la nouvelle candidate à la présidence. En effet, son rôle de vice-présidente se rapporte exclusivement à la fonction à la tête de l'Etat qu'elle assumerait en cas de départ de Joe Biden, par exemple en cas de décès, de maladie ou de démission. Mais elle n'est pas la candidate désignée à la succession présidentielle. Kamala Harris, qui est restée plutôt timide en tant que vice-présidente, n'est pas très populaire et n'aurait pas les meilleures chances à la présidence en cas de vote.

3 Qui d'autre pourrait entrer en jeu?

Les gouverneurs de la Californie et de l'Illinois, Gavin Newsom et J.B. Pritzker, ainsi que la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, sont cités parmi les autres alternatives possibles à Joe Biden. Ce sont tous des politiciens confirmés, mais, tout comme Kamala Harris, ils ne laissent pas entrevoir d'éventuelles ambitions présidentielles pour cette année.

J.B. Pritzker a d'ailleurs laissé planer aucun doute: «Nous aurons une discussion saine avec le président.», a-t-il expliqué mardi soir sur CNN. Avant d'ajouter: «Pour l'instant, Joe Biden est notre candidat, je suis 100% derrière sa candidature, à moins qu'il ne prenne une autre décision, et dans ce cas, nous échangerons alors tous sur la meilleure marche à suivre.»

L'ancienne première dame Michelle Obama, qui est une figure lumineuse pour de nombreux démocrates, est également citée à plusieurs reprises comme potentielle candidate. Elle a pourtant systématiquement souligné qu'elle n'était pas une personnalité politique et qu'elle n'avait jamais été intéressée par la fonction présidentielle.

4 Comment s'est comporté Joe Biden ces derniers jours?

Joe Biden lui-même semble toujours fermement décidé à se présenter et, depuis son apparition fatiguée lors du duel télévisé, il a effectué plusieurs manifestations de campagne. Son épouse Jill Biden semble jouer un rôle décisif en soutenant ostensiblement son mari. «Il est la seule personne pour ce poste», a-t-elle déclaré lors d'une réunion avec des donateurs de campagne.

5 Que dit la Maison-Blanche sur un éventuel retrait?

La Maison-Blanche a démenti un éventuel retrait. Selon elle, l'article du «New York Times» est mensonger. «Cette affirmation est absolument fausse», a fait savoir un porte-parole de la centrale gouvernementale Andrew Bates. Avant d'ajouter: «Si le 'New York Times' nous avait donné plus de sept minutes pour commenter l'information, nous leur aurions dit la même chose.»

6 Comment les démocrates ont-ils réagi aux rumeurs?

Environ une heure après la nouvelle, «Bloomberg» a, lui aussi, publié un rapport. Selon ce dernier, «des dizaines d'élus démocrates envisageraient de signer une lettre dans laquelle ils exigent le retrait du président Joe Biden de la course». Le journal se réfère à un haut fonctionnaire du parti dont le nom n'est pas mentionné. Il semblerait que l'on s'inquiète de plus en plus au sein du parti que la candidature de Joe Biden puisse coûter aux démocrates le contrôle du Congrès.

La source a également déclaré au journal que la lettre devrait être signée par des démocrates qui «se présentent à la réélection dans des circonscriptions démocrates traditionnellement sûres».