Joe Biden envisagerait de se retirer de la course à la présidence, la Maison Blanche dément

Joe Biden envisagerait de se retirer de la course à la présidence, la Maison Blanche dément

Selon le «New York Times», le président américain Joe Biden envisagerait de se retirer des élections américaines.

Melissa Müller

Le président américain Joe Biden envisagerait-il finalement de se retirer de l'élection présidentielle? Selon le «New York Times», il aurait confié à un allié qu'il réfléchissait actuellement à rester ou non dans la course. Il aurait réalisé que sa mauvaise prestation lors d'un récent débat télévisé avec Donald Trump avait suscité de nombreuses critiques et que ces inquiétudes pourraient compromettre sa candidature. Un sondage de la société CBS montre même que Donald Trump devançait le démocrate au terme du débat.

Des rendez-vous cruciaux à venir

Le journal américain précise: Joe Biden est conscient que ses prochaines apparitions – y compris une interview avec George Stephanopoulos et des arrêts de campagne en Pennsylvanie et dans le Wisconsin – seront cruciales pour restaurer la confiance dans sa candidature. S’il réalise d'aussi faibles performances lors de ces occasions, il lui sera difficile de se remettre de ce débat catastrophique à la télévision.

«Cette conversation est la première indication que le président envisage sérieusement de se remettre de sa performance désastreuse sur la scène des débats jeudi à Atlanta», indique le journal.

La Maison-Blanche dément

Un porte-parole de la Maison-Blanche a rapidement rejeté les informations du journal américain. «Cette affirmation est absolument fausse», écrit Andrew Bates, attaché de presse adjoint de la Maison-Blanche et assistant adjoint du président. Il a ensuite souligné: «Si le New York Times nous avait donné plus de sept minutes pour faire un commentaire, nous le leur aurions dit.»