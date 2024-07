Joe Biden fait-il tout ce que souhaite sa femme?

Quelques heures seulement après l'échec du débat télévisé, les Bidens se sont produits en Caroline du Nord.

Le débat entre Joe Biden et Donald Trump dans la nuit de jeudi à vendredi faisait peine à voir. Le président actuel bégayait, avait des ratés, parlait d'une voix faible. Cet homme est vieillissant, pensent de nombreuses personnes. Il ne devrait pas se présenter une deuxième fois à la présidence des Etats-Unis.

La seule possibilité de laisser la place à un nouveau candidat ou une nouvelle candidate serait de se retirer volontairement de la campagne électorale. Qui sait si ce n'est pas ce que Joe Biden préférerait faire? Ce qui semble sûr, c'est que sa femme Jill ne le souhaite pas. Non seulement elle décide du sort de l'homme le plus puissant du monde, mais cette professeure d'anglais titulaire d'un doctorat le traite parfois comme un petit enfant.

Jill Biden aux commandes?

Des exemples de son influence? Après le duel télévisé contre Donald Trump, Jill Biden a tapé dans ses mains et a crié à son mari – comme on pourrait encourager un enfant: «Joe, tu as fait un travail formidable! Tu as répondu à toutes les questions, tu connaissais tous les faits.»

Lors de la cérémonie de commémoration du D-Day en Normandie, Jill Biden a éloigné son mari des anciens combattants, tandis que le président français Emmanuel Macron saluait d'autres anciens soldats.

Elle a également pris la parole face aux donateurs de la campagne. Après que l'enquêteur spécial Robert Hur a attesté que Joe Biden avait une «mauvaise mémoire», Jill Biden a elle-même pris les choses en main et a qualifié la critique de fausse et de politiquement motivée dans un mail. Signé: «Avec amour, Jill.»

Un candidat plus jeune? Hors de question!

Par ailleurs, Jill Biden a ouvert des écoles, visité des centres de vaccination pendant la pandémie et s'est rendue dans des États républicains pour présenter le plan de reconstruction de son mari après la pandémie.

À l'époque, «Vogue» écrivait à propos de Jill Biden: «Lors de ces visites, elle ne remplit à bien des égards ni le rôle de Première dame ni celui de professeur, mais celui de personnage-clé dans le gouvernement de son mari, de représentante de la Maison Blanche et de porte-parole politique.»

Même maintenant, alors qu'il est question d'un éventuel retour de Donald Trump, c'est elle qui tient les manettes. Faire de la place à un nouveau candidat, plus jeune et en meilleure forme, semble être exclu pour elle.

Avec sa famille en soutien, elle insiste pour que Joe Biden reste dans la course. Et ce, malgré les critiques sur son âge, sa prestation désastreuse sur CNN et sa cote de popularité, où il est passé d'une avance de 0,2 point de pourcentage à 1,3 point de pourcentage derrière Donald Trump dans les quelques jours qui ont suivi le duel télévisé.

«Elle aime le pouvoir»

Douglas Brinkley, historien à la Rice University de Houston, qualifie Jill Biden d'assoiffée de pouvoir. Lors d'une interview sur CBS en février, il a déclaré: «Elle aime le pouvoir. Elle veut rester. Elle a un sentiment de revanche.» Selon lui, il est difficile pour elle de tout laisser tomber au dernier moment, après un long combat et de nombreuses hostilités.

Philipp Adorf, spécialiste des Etats-Unis à l'université de Bonn et co-auteur du livre «Zerreissprobe für die Demokratie» («Une épreuve de force pour la démocratie»), fait remarquer de manière générale que les Premières dames ont gagné en poids et en influence – du moins du côté démocrate.

Jill Biden contre Donald Trump

Dans un entretien avec Blick, il nuance. Qualifier Jill Biden d'«assoiffée de pouvoir» est une supposition. Contrairement à Hillary Clinton, Jill Biden n'a pas de carrière d'activiste politique, ce qui rend difficile l'argument selon lequel elle pourrait enfin mettre en œuvre ses propres objectifs politiques. Les reproches de soif de pouvoir proviennent souvent du camp conservateur, afin de consolider l'image d'un homme politique qui ne peut plus remplir ses obligations.

Au lieu du pouvoir, Jill Biden s'intéresse plutôt au bien-être des Etats-Unis. Pour Philipp Adorf, la Première dame mène une bataille contre Donald Trump, et non pour le pouvoir. «Je pense que Jill Biden, comme son mari, est convaincue que l'équipe du président a les meilleures chances de battre une nouvelle fois Donald Trump et de préserver ainsi la démocratie américaine d'une grande menace.»