La famille de Joe Biden l'encourage à rester dans la course à la Maison-Blanche

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill descendent de l'avion présidentiel Air Force One.

ATS Agence télégraphique suisse

La famille du président américain Joe Biden encourage l'homme de 81 ans à rester dans la course à la Maison-Blanche, malgré sa débâcle lors du débat télévisé contre son adversaire Donald Trump. Ses proches auraient offert leur «soutien inconditionnel» au démocrate lors d'une réunion de famille à Camp David, la résidence de campagne du président américain près de Washington, a rapporté la chaîne CNN. Elle cite par ailleurs deux conseillers de Joe Biden dont les noms n'ont pas été révélés.

Le «New York Times» a également écrit, en se référant à l'entourage de Joe Biden, que sa famille plaidait pour que le démocrate ne renonce pas malgré sa prestation très critiquée.

Séance photo ou réunion de crise?

Joe Biden a rejoint sa famille ce week-end à Camp David après une série de réunions de campagne. Le voyage était prévu depuis longtemps. La Maison-Blanche s'est efforcée d'éviter de donner l'impression qu'il s'agissait d'une réunion de crise. Au lieu de cela, une séance photo avec la célèbre photographe Annie Leibovitz était au programme. Les enfants et petits-enfants de Biden ont fait le voyage spécialement pour l'occasion.

Comme son prédécesseur, Joe Biden espère gagner les élections présidentielles de novembre. Jusqu'à présent, tout laissait présager une course serrée, mais sa prestation désastreuse lors du premier débat télévisé de jeudi soir valide les actuelles critiques qui lui sont adressées. Le démocrate ne serait plus apte à la fonction de président et devrait laisser sa place à quelqu'un de plus jeune. Le débat a rapidement pris de l'ampleur, mais Joe Biden s'efforce de limiter les dégâts. Son épouse, Jill, lui apporte également son soutien.

Mécontentement à l'égard des conseillers de Joe Biden

Le portail «Politico» rapporte que la famille de Joe Biden se serait énervée contre les plus proches collaborateurs du démocrate. Selon l'entourage de la famille, ils seraient responsables de l'échec du président lors du débat. Joe Biden n'aurait pas été préparé à attaquer davantage Donald Trump. Il se serait trop attaché à défendre son bilan au lieu d'esquisser une vision pour un second mandat. Toujours selon «Politico», un collaborateur de haut rang de Joen Biden aurait démenti que la colère de la famille soit dirigée contre certains collaborateurs.

L'aptitude de Joe Biden à effectuer un second mandat en raison de son âge avancé fait depuis longtemps l'objet de doutes. S'il remporte les élections de novembre, il aura 82 ans lors de sa prestation de serment l'année prochaine. Alors que les démocrates espéraient que Joe Biden puisse prouver qu'il était encore en forme, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Lors du débat télévisé devant des millions de téléspectateurs, le président américain a perdu le fil à plusieurs reprises, ne terminant pas ses phrases, marmonnant, fixant le vide avec la bouche ouverte.

Publicité

Le parti démocrate le soutient actuellement publiquement. Mais si la cote de popularité de Joe Biden venait à se dégrader dans les jours à venir, cela pourrait rapidement changer.