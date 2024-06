Dans la nuit de jeudi à vendredi, Joe Biden et Donald Trump s'affronteront lors d'un débat télévisé de 90 minutes. Les conséquences en cas de dérapage d'un des candidats pourraient être énormes. Le duel télévisé pourrait être décisif dans la course à la Maison Blanche.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Joe Biden et Donald Trump s'affronteront lors du premier des deux débats présidentiels.

Samuel Schumacher

Quatre mois et demi nous séparent désormais de la présidentielle américaine. Mais un moment crucial dans la course à la fonction la plus puissante du monde est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi: en effet, à 3 heures du matin (heure suisse), Joe Biden et Donald Trump s'affronteront à Atlanta lors du premier des deux débats télévisés. Le duel durera 90 minutes sur CNN, en direct et sans public. Les interruptions de paroles seront interdites.

Avec son équipe de conseillers, Joe Biden s'est retiré dans la résidence présidentielle de Camp David pour peaufiner ses réponses. On le comprend: le moindre faux pas devant les 100 millions de spectateurs attendus pourrait fortement réduire ses chances de réélection.

Et face à l'enjeu, le président américain mise sur une méthode très particulière pour résister à la tornade Donald Trump, devant des millions de téléspectateurs.

«Coach» très spécial et visualisation

Un certain Bob Bauer se rendra prochainement à Camp David. L'avocat personnel de Joe Biden aura pour mission de se glisser dans le peau de Donald Trump pour pousser le président américain dans ses retranchements, pendant une séance d'entraînement de 90 minutes. Pour préparer son poulain, Bob Bauer devrait reprendre certaines techniques utilisées par Donald Trump. Objectif: éviter les mauvaises surprises lors du débat!

En 2020, Donald Trump lui-même avait engagé le républicain Chris Christie pour incarner Joe Biden dans des débats d'entraînement. Mais cette fois-ci, l'ancien président américain a renoncé aux séances d'entraînement, sans pour autant prendre le débat à la légère.

Au contraire, dans un épisode du «All-In Podcast», Donald Trump a même déclaré à propos de Joe Biden: «C'est un adversaire digne du débat. Je ne veux en aucun cas le sous-estimer.» C'est surtout la prestation du démocrate lors du débat contre le républicain Paul Ryan en 2012 qui semble avoir impressionné Donald Trump. «Il avait détruit Paul Ryan», se souvient même l'ancien président.

Du Gatorade, mais pas de cocaïne!

La rumeur propagée par Donald Trump et son entourage selon laquelle Joe Biden serait remis sur pied par son équipe à l'aide de stimulants voire même – comme il l'a récemment affirmé lors d'une apparition électorale – de cocaïne serait sans fondement. Mais d'après la chaîne CNN, Joe Biden s'accorde régulièrement une gorgée de sa boisson préférée, le Gatorade Orange, pendant ses préparatifs.

Les débats entre candidats n'ont influencé l'issue des élections que dans de très rares cas, et les politologues américains s'accordent à dire que ces formats télévisés faisaient beaucoup de bruit mais avaient peu d'effet. Pourtant en 1992, le fait d'avoir regardé sa montre à plusieurs reprises pendant le débat contre Bill Clinton, donnant l'impression d'être désintéressé, aurait – selon certains observateurs politiques – valu à George Bush père une défaite électorale face à l'outsider démocrate.

Ce sont surtout les mèmes qui seront décisifs

Le débat Biden-Trump devrait donc être l'un des duels présidentiels les plus influents de l'histoire américaine. D'abord, parce que le débat a lieu particulièrement tôt cette année – avant même les conventions officielles des partis, prévues en juillet et août. De nombreux Américains qui ne se sont pas encore penchés sur les élections américaines auront donc pour la première fois les yeux rivés sur les deux candidats.

Ensuite, il est probable qu'un des deux candidats, compte tenu de son âge avancé, connaisse une mésaventure durant les 90 minutes de débat, ce qui le rendrait inéligible aux yeux du groupe d'électeurs décisifs. Enfin, de courts extraits du débat devraient être partagés sur les réseaux sociaux sous forme de mèmes vidéo dans les semaines à venir, ce qui devrait avoir un impact non négligeable sur les jeunes électeurs et électrices.

Bref: le spectacle mérite d'être regardé! D'autant que sa durée sera équivalente à celle d'un match de football, mais avec des conséquences beaucoup plus importantes.