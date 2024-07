Seule Michelle Obama aurait une chance face à Donald Trump

Michelle Obama semble être la seule candidate chez les démocrates capable de gagner face à Donald Trump si Joe Biden se retire de la course à la présidence.

Chiara Schlenz

Mercredi, la chaîne américaine CNN a publié un sondage représentatif sur le comportement électoral des citoyens américains, réalisé par l'institut américain de recherche sur l'opinion publique SSRS. Et il en est ressorti un chiffre étonnant: l'étude révèle que le soutien au président américain Joe Biden est passé de 85% à 91% parmi les électeurs démocrates. Et ce malgré la piètre prestation du président actuel sur CNN contre son adversaire républicain Donald Trump jeudi dernier. La situation pourrait encore évoluer après les rumeurs sur un potentiel retrait publiées par le «New York Times».

Malgré ce petit triomphe, la situation n'est globalement pas brillante pour Joe Biden. Selon le sondage, son taux d'approbation à l'échelle nationale est tombé à un nouveau niveau bas – seuls 36% de tous les Américains veulent encore de lui comme président.

Mais il y a pire encore pour Joe Biden. 75% de toutes les personnes interrogées sont d'avis que Joe Biden devrait se retirer de la course à la Maison-Blanche et laisser la place à un nouveau candidat... ou une nouvelle candidate? Parmi les électeurs qui voteront démocratiquement en novembre, ils sont tout de même 43% à être de cet avis. Ce chiffre pourrait encore évoluer après les révélations du «New York Times». Joe Biden doit-il vraiment tirer sa révérence?

Les alternatives ne sont pas des alternatives

C'est une entreprise difficile que de convaincre un candidat à la présidence de se retirer si peu de temps avant l'investiture officielle. Qui, pour rappel, aura lieu du 19 au 22 août pour les démocrates. Et même si Joe Biden laissait la scène à quelqu'un d'autre, qui pourrait entrer en ligne de compte?

De nombreux noms évoqués pour remplacer le président actuel sont certes plus populaires que Joe Biden lui-même, mais toujours bien moins que Donald Trump. Le gouverneur californien Gavin Newsom obtient 43% d'approbation dans le sondage, Donald Trump se situe à 48% en comparaison directe.

Il en va de même pour le ministre américain des Transports Pete Buttigieg – avec 43 points de pourcentage, il se situe toujours 5% derrière Donald Trump, qui obtient 48% d'approbation. Sans parler de la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui n'est approuvée qu'à 29%. Pour les démocrates, les chances de remporter les élections sont donc également faibles si Joe Biden devait partir.

Michelle Obama, la meilleure candidate?

La personne la plus populaire parmi les démocrates est celle qui ne s'est jamais présentée à un poste politique: l'ancienne Première dame, Michelle Obama. Selon un sondage Reuters/Ipsos, seule Michelle Obama, l'épouse de l'ancien président démocrate Barack Obama, a surpassé Joe Biden.

Et ce n'est pas tout! Si elle se présentait maintenant contre Donald Trump, elle obtiendrait, selon Reuters, 50% des voix, Trump seulement 39%. Mais (et c'est un grand «mais»), Michelle Obama a assuré, à plusieurs reprises, qu'elle n'avait pas l'intention de se présenter à la présidence.

Il y a toutefois une lueur d'espoir (même si elle semble petite) pour les démocrates dans toute cette affaire. Les électeurs indécis – c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas encore décidés pour un parti – sont plus enclins à voter de manière démocratique si le candidat ne s'appelle pas Joe Biden. Selon cette étude, 47% des personnes interrogées se prononceraient directement pour Kamala Harris et 34% pour Donald Trump, 42% pour Gavin Newsom et 36% pour Donald Trump et 42% pour Pete Buttigieg et 35% pour Donald Trump.

Si Joe Biden se laisse convaincre de se retirer de la campagne, ce serait – du point de vue des chiffres uniquement – la clé du succès pour les démocrates. Car les électeurs indécis et les électeurs des «swing states» sont plus importants que jamais dans ces élections. Mais actuellement, il semblerait que Joe Biden veuille à tout prix se battre pour la Maison-Blanche.