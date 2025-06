Deux pétroliers sont entrés en collision dans la mer d'Oman. L'incident, survenu près du détroit d'Ormuz, zone stratégique et ultra-sensible, n'a pas fait de blessés et aucune pollution n'a été signalée pour le moment.

Zone hautement sensible

La zone fait l'objet d'une surveillance particulière en raison du conflit iranien.

AFP Agence France-Presse

Deux pétroliers sont entrés mardi en collision dans la mer d'Oman, provoquant des incendies et l'évacuation de 24 personnes, ont indiqué les gardes-côtes émiratis et l'un des transporteurs impliqués. L'accident, qui s'est produit dans la nuit au large des Emirats arabes unis, près du détroit d'Ormuz, n'a pas fait de blessés, et «aucune pollution n'a été rapportée pour l'heure», a affirmé la compagnie Frontline, propriétaire du Front Eagle, l'un des deux navires concernés.

«Une enquête approfondie sera menée pour déterminer la cause» de la collusion, a-t-elle ajouté dans un communiqué, en assurant qu'il «s'agit d'un incident de navigation qui n'est pas lié au conflit régional actuel», entre Israël et l'Iran. Les autorités émiraties avaient fait état plus tôt de «l'évacuation de 24 membres d'équipage du pétrolier Adalynn, suite à une collision entre deux navires dans le golfe d'Oman», au large du port émirati de Khor Fakkan. Selon la compagnie Frontline «des mesures immédiates ont été prises pour éteindre un incendie sur le pont du Front Eagle».

Elle a dit aussi avoir «eu connaissance de rapports faisant état d'un incendie à bord de l'Adalynn à la suite de la collision». L'incident avait également été rapporté par l'agence de sécurité maritime britannique Ambrey, qui a affirmé qu'il «n'était pas lié à la sécurité». Le détroit d'Ormuz est un lieu de passage stratégique entre la péninsule arabique et l'Iran, par où transite un tiers du trafic maritime d'hydrocarbures mondial. La zone fait l'objet d'une surveillance particulière en raison du conflit iranien.