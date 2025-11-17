il y a 25 minutes

Zelensky à Paris pour renforcer «la défense du ciel ukrainien»

Les présidents ukrainien et français Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron se retrouvent lundi à Paris pour discuter des besoins militaires de Kiev et de la coopération des industries de défense des deux pays, le dirigeant ukrainien évoquant un «accord majeur en préparation».

Volodymyr Zelensky se rendra à Paris ce lundi 17 novembre pour y rencontrer le président français Emmanuel Macron. (Image d'archive) Photo: AFP

Il s'agit selon l'Elysée de «mettre l'excellence française en matière d'industrie d'armement au service de la défense de l'Ukraine» et de «permettre d'acquérir les systèmes qui lui sont nécessaires pour répondre à l'agression russe».

La présidence française a notamment évoqué «la défense du ciel ukrainien», alors que Volodymyr Zelensky a renouvelé samedi son appel pour obtenir davantage de systèmes de défense aérienne, au lendemain de nouvelles frappes russes massives contre son pays. Le chef de l'Etat français et son homologue commenceront leur journée sur la base aérienne militaire de Villacoublay, au sud-ouest de la capitale.

Le président ukrainien, qui a signé le mois dernier une lettre d'intention en vue d'acquérir 100 à 150 avions de chasse suédois Gripen, se verra présenter l'avion de combat français Rafale et son armement, ainsi que des systèmes de drones et le système de défense anti-aérienne SAMP-T de nouvelle génération.

