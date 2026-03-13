Zelensky à Paris pour que l'Ukraine ne soit pas éclipsée par l'Iran

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris vendredi pour des entretiens avec son homologue Emmanuel Macron sur les moyens d'accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde.

«Le président est déjà à Paris», a annoncé en début de matinée aux journalistes, dont ceux de l'AFP, le porte-parole de M. Zelensky, Sergiï Nykyforov. Emmanuel Macron reçoit Zelensky pour «démontrer» que la guerre au Moyen-Orient «ne détournera» pas l'attention de l'Ukraine, et que la Russie «se trompe» si elle pense profiter de ce contexte géopolitique.

Source: AFP