Zelensky à Paris pour que l'Ukraine ne soit pas éclipsée par l'Iran
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris vendredi pour des entretiens avec son homologue Emmanuel Macron sur les moyens d'accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde.
«Le président est déjà à Paris», a annoncé en début de matinée aux journalistes, dont ceux de l'AFP, le porte-parole de M. Zelensky, Sergiï Nykyforov. Emmanuel Macron reçoit Zelensky pour «démontrer» que la guerre au Moyen-Orient «ne détournera» pas l'attention de l'Ukraine, et que la Russie «se trompe» si elle pense profiter de ce contexte géopolitique.
Source: AFP
La Roumanie et l'Ukraine signent une déclaration d'intention pour produire des drones ensemble en Roumanie
Les présidents roumain Nicusor Dan et ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé jeudi à Bucarest une déclaration d'intention pour la «production conjointe de drones en Roumanie».
La localisation en Roumanie de cette production de drones «dans les plus brefs délais» constitue la première phase d'une coopération «au bénéfice de la sécurité de l'Ukraine, de la Roumanie, de la région de la mer Noire et du continent européen», selon cette déclaration vu par l'AFP, qui précise qu'elle sera financée notamment par le programme d'aide à l'industrie de défense en Europe Safe à hauteur de 200 millions d'euros.
Source: AFP
Une frappe russe tue une adolescente de 15 ans
Une frappe russe dans la nuit de mercredi à jeudi a tué une adolescente de 15 ans dans le nord de l'Ukraine, ont indiqué les autorités ukrainiennes.
Alors que le conflit provoqué par l'invasion russe est entré fin février dans sa cinquième année, les faits se sont produits vers 01h locales (23h GMT) dans le village de Menska, en périphérie de la ville de Tcherniguiv.
«A la suite de la frappe, deux bâtiments résidentiels ont été endommagés. Malheureusement, l'attaque ennemie a coûté la vie à une fille de 15 ans, dont les parents ont été blessés», a indiqué la mairie de la localité sur Facebook, sans préciser s'il s'agissait d'une frappe de drone ou d'un missile.
Source: AFP
Volodymyr Zelensky reçu vendredi par Emmanuel Macron à Paris
Le président français Emmanuel Macron recevra vendredi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris, où ils évoqueront, entre autres, «les moyens visant à renforcer la pression sur la Russie» après quatre années de guerre, «notamment par la lutte contre sa flotte fantôme», a annoncé jeudi l'Elysée.
Les deux dirigeants «échangeront également sur les conditions d'une paix juste, durable et feront le point, à ce titre, sur les engagements pris dans le cadre de la Coalition des volontaires sur les garanties de sécurité», a précisé la présidence française.
Les alliés de l'Ukraine, réunis au sein de cette coalition de 35 pays, avaient encore appelé le 24 février dernier la Russie à un «cessez-le-feu inconditionnel», même si Emmanuel Macron s'était dit à cette occasion «très sceptique» sur la possibilité de parvenir à la «paix à court terme».
Source: AFP
Les coupures d'internet en Russie perdureront pour «la sécurité» des citoyens
Des coupures et perturbations importantes intervenues ces derniers jours pour se connecter à internet en Russie resteront en vigueur «aussi longtemps que nécessaire» pour assurer «la sécurité des citoyens» face aux menaces ukrainiennes, a affirmé mercredi le Kremlin.
«Le régime de Kiev utilise des méthodes de plus en plus sophistiquées pour ses attaques et des mesures de riposte technologiques sont nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens», a affirmé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Pesko, lors de son briefing quotidien.
Source: AFP
Au moins quatre morts dans des attaques de drones russes et ukrainiennes
Au moins quatre personnes ont été tuées mardi dans une attaque russe de drones sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, et dans une attaque ukrainienne de drones en territoire occupé, ont annoncé les autorités respectives des deux pays.
A Kharkiv, «deux personnes ont été tuées dans l'attaque russe sur le district de Shevchenkivsky», a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleg Synegoubov. Le bâtiment d'une entreprise a pris feu, a-t-il précisé, ajoutant que trois femmes et quatre hommes ont été blessés dans cette ville universitaire et industrielle proche de la frontière avec la Russie.
Dans les territoires contrôlés par la Russie dans la région méridionale de Zaporijjia, un drone ukrainien a frappé une voiture près de la ville de Vassilivka, tuant deux hommes, a rapporté sur Telegram le responsable local installé par Moscou, Evgueni Balitski. Il a publié une photographie montrant un véhicule éventré.
Source: AFP
Des frappes russes en Ukraine font quatre morts et seize blessés
Des frappes russes à Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, ont fait mardi au moins quatre morts et 16 blessés, a annoncé Vadym Filachkine, le gouverneur ukrainien de cette région au coeur des combats entre Kiev et Moscou.
«Une fois encore, une frappe cynique sur des civils. Cette fois, les Russes ont largué trois bombes aériennes sur le centre-ville de Sloviansk. Six immeubles d'habitation et dix voitures ont été endommagés», a affirmé Vadym Filachkine sur Telegram, précisant qu'une fille de 14 ans figurait parmi les blessés.
Plus tôt, les enquêteurs ukrainiens avaient fait état de 2 morts et 17 blessés lors de ces bombardements. Ils ont également publié des images montrant des véhicules calcinés et un immeuble d'habitation éventré par les frappes.
Source: AFP
Trump se félicite d'un appel «positif» avec le président russe Vladimir Poutine
Donald Trump s'est félicité lundi d'un appel «positif» à propos de l'Ukraine avec le président russe Vladimir Poutine.
«J'ai eu une très bonne conversation téléphonique avec le président Poutine», a affirmé le président américain lors d'une conférence de presse, soulignant que «nous avons parlé de l'Ukraine, une guerre sans fin». «Mais je pense que cet appel a été positif sur ce sujet», a-t-il dit.
Source: AFP
Trump et Poutine ont évoqué au téléphone la guerre en Ukraine et en Iran, selon le Kremlin
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont évoqué lundi lors d'une conversation téléphonique «franche et constructive» la guerre en Iran et celle en Ukraine, a annoncé le Kremlin.
«L'accent a été mis sur la situation autour du conflit avec l'Iran et sur les négociations bilatérales en cours avec la participation de représentants des Etats-Unis sur le règlement de la question ukrainienne», a indiqué Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, cité par les agences de presse russes.
L'appel téléphonique aurait duré environ une heure, le premier entre les deux dirigeants depuis décembre 2025, a été organisé à l'initiative de Washington pour «discuter d'une série de questions extrêmement importantes liées à l'évolution actuelle de la situation internationale».
Sur l'Ukraine, Vladimir Poutine a fourni à son homologue américain «une description de la situation actuelle sur la ligne de contact, où les troupes russes progressent avec beaucoup de succès», a expliqué Iouri Ouchakov.
Poutine a également «évalué positivement les efforts de médiation entrepris» par Donald Trump pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine, après plusieurs sessions de pourparlers qui n'ont jusqu'à présent pas abouti à une cessation des hostilités.
Source: AFP
Un mort et plus de dix blessés dans des frappes russes et ukrainiennes
Une attaque nocturne de drone ukrainien a frappé un immeuble dans la zone occupée de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, faisant un mort et une dizaine de blessés, ont déclaré les autorités installées par Moscou dimanche.
Kiev de son côté accuse les forces russes d'avoir fait trois blessés et visé des services de secours dans une double frappe dans la nuit de samedi à dimanche, dans un village près de Kharkiv (nord-est).
«Plus de 10 personnes ont été blessées et le corps d'une femme a été retrouvé sous les décombres», a déclaré Natalia Romanitchenko, une responsable du district de Vassylivka situé dans la zone sous occupation russe de Zaporijjia (sud) à l'agence de presse d'Etat russe Tass.
Dans une vidéo publiée sur VK prise pendant la nuit, elle montre des pompiers éteindre l'incendie d'un immeuble. Dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, trois personnes ont été blessées dans une frappe russe sur le village de Velyka Babka. «Les Russes ont lancé une frappe ciblée contre les services de secours la nuit dernière», ont indiqué les services de secours ukrainiens dimanche sur Telegram.
Source: AFP
L'Ukraine appelle les organisateurs de la Biennale de Venise à refuser la participation de la Russie
L'Ukraine a appelé dimanche les organisateurs de la Biennale de Venise à ne pas autoriser la participation de la Russie, qui y devrait faire son retour en mai, pour la première fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.
«Nous appelons les organisateurs de la Biennale de Venise à revoir leur décision d'autoriser la Fédération de Russie de revenir et à maintenir leur position de principe démontrée en 2022 et 2024», ont déclaré dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Andriï Sybiga et la ministre de la Culture Tetiana Berejna.
Source: AFP