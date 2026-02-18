YouTube est touché par une panne qui affecte des centaines de milliers d’utilisateurs. La plateforme dit travailler au rétablissement complet du service.

Une grosse panne affecte la diffusion de vidéos sur YouTube

AFP Agence France-Presse

YouTube fait l'objet d'une panne affectant des centaines de milliers d'utilisateurs de la plateforme de vidéos, qui a assuré mardi soir travailler au rétablissement du service. «Si vous avez des difficultés à accéder à YouTube en ce moment, vous n'êtes pas les seuls – nos équipes se penchent sur le problème», a écrit la filiale de Google sur son compte X, avec un lien vers une page du support informatique.

Selon cette page, le site rencontre un «problème» avec son système de «recommandations», ce qui «empêche les vidéos d'apparaître» sur YouTube, y compris sur l'application ou encore sur YouTube Kids. «La page d'accueil fonctionne de nouveau, mais nous continuons de travailler à un rétablissement total» du service, a écrit l'entreprise.

Selon le site spécialisé Down Detector, plus de 300'000 signalements ont été effectués concernant ces dysfonctionnements. La plateforme de partage de vidéos compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois.