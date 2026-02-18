YouTube a annoncé mardi soir avoir résolu la panne qui a touché des centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde. «Le problème affectant notre système de recommandations est réglé et toutes nos plateformes sont revenues à la normale», a indiqué la plateforme.

La diffusion de vidéos sur YouTube est de nouveau rétablie

AFP Agence France-Presse

YouTube a annoncé mardi soir avoir résolu la panne qui a affecté des centaines de milliers d'utilisateurs de la plateforme de vidéos dans le monde. «Le problème affectant notre système de recommandations a été résolu et toutes nos plateformes (...) sont revenues à la normales!», a communiqué l'entreprise sur sa page d'aide aux internautes.

Le site indiquait précédemment rencontrer un «problème» avec son système de «recommandations», ce qui «empêch(ait) les vidéos d'apparaître» sur YouTube, y compris sur l'application ou encore sur YouTube Kids. Selon le site spécialisé Down Detector, plus de 300'000 signalements ont été effectués concernant des problèmes d'accès à YouTube, avec un pic atteint vers 01H00 GMT.

Des journalistes de l'AFP ont pu accéder à la plateforme, fonctionnant correctement, à 04H00 GMT. La plateforme de partage de vidéos, détenue par Google, compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois.