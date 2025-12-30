La Jordanie aurait lancé des frappes contre des réseaux de trafic de drogue en Syrie

La télévision d'Etat syrienne a indiqué que l'armée jordanienne avait mené mercredi soir des frappes ciblant des réseaux de trafic de drogue dans le sud de la Syrie. L'armée jordanienne a visé «des réseaux de trafic de drogue et des dépôts dans le sud et l'es» de la province de Soueïda, a dit la chaîne al-Ikhbariya sur Telegram.

Les forces armées jordaniennes ont annoncé de leur côté dans un communiqué avoir ciblé dans le secteur de la frontière nord des «usines et ateliers utilisés par des trafiquants d'armes et de drogue comme repaires pour lancer leurs opérations vers le territoire jordanien».

Un habitant de la province de Soueïda résidant proche de la frontière jordanienne et s'exprimant sous couvert de l'anonymat a fait état à l'AFP de «bombardements extrêmement violents» qui ont notamment visé «des routes de contrebande». Dans leur communiqué, les forces armées jordaniennes affirment que «les sites identifiés ont été détruits (...) en coordination avec des partenaires régionaux».

Elles ont ajouté avoir «neutralisé un certain nombre de trafiquants d'armes et de drogue qui organisaient des opérations de contrebande d'armes et de drogues vers le territoire jordanien».