Kim Jong-un fait effacer toute trace de son passage à Pékin
Rencontre avec Poutine:Kim Jong-un fait effacer toute trace de son passage à Pékin

Après sa rencontre avec Poutine
Le personnel de Kim Jong-un nettoie toute trace de son passage à Pékin

Après sa rencontre avec Vladimir Poutine à Pékin, le personnel de Kim Jong-un a soigneusement effacé toute trace du passage du dictateur. Une scène capturée en vidéo et révélatrice de la paranoïa sécuritaire nord-coréenne.
Publié: il y a 15 minutes
Kim Jong Un arrivant à Pékin pour rencontrer Xi Jinping et Vladimir Poutine.
Photo: VCG via Getty Images
Dimitri Faravel

Le souci du détail frôle l’excès. Comme le rapporte le quotidien britannique «Daily Mail» ce mercredi 3 septembre, deux membres du personnel de Kim Jong-un ont été filmés en train d’essuyer méticuleusement la chaise, la table et le verre d'eau que leur chef d'Etat avait touchés.

Il venait alors de terminer sa rencontre avec Vladimir Poutine à Pékin. Ces gestes laissent penser à une volonté d’effacer toute trace biologique – ADN, empreintes ou salive – que le dictateur nord-coréen aurait pu laisser derrière lui.

Une stratégie inspirée par les Russes?

La scène, immortalisée dans une vidéo diffusée sur Telegram, a été confirmée par un journaliste russe présent sur place. Selon lui, le personnel de Kim Jong-un aurait soigneusement détruit toutes les traces de sa présence, renforçant l’image d’un régime obsédé par la protection de son chef. 

On ignore si cette mesure visait à se prémunir contre les services russes ou chinois. Mais elle n’a rien d’un cas isolé. Toujours d'après le «Daily Mail», des rapports affirment que les gardes du corps de Vladimir Poutine collectent également ses excréments et son urine lors de déplacements, afin d’éviter toute analyse médicale par des puissances étrangères.

La rencontre entre les deux hommes s’est tenue ce mercredi après un grand défilé militaire à Pékin, célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation du Japon en 1945. L’occasion pour Kim Jong-un de réaffirmer son soutien à son voisin chinois, mais aussi à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

