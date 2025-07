Les Etats-Unis accordent une garantie de prêt de 4 milliards de dollars à la Pologne pour l'achat d'équipements militaires américains Photo: IMAGO/Anadolu Agency

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi octroyer une garantie de prêt de 4 milliards de dollars à la Pologne pour l'achat d'équipements militaires américains, dans le contexte du renforcement de ses défenses et de la guerre en Ukraine.

«La Pologne reste l'un des alliés les plus solides et les plus fiables des Etats-Unis en Europe, un pays en première ligne sur le flanc est de l'Otan et un leader en matière d'investissements dans la défense», a déclaré la porte-parole du département d'Etat américain, Tammy Bruce, dans un communiqué annonçant le prêt.

La Pologne, membre de l'Otan, est un allié clé de l'Ukraine depuis l'invasion russe de ce pays en février 2022. Craignant la menace de la Russie voisine, Varsovie a depuis plusieurs années modernisé son armée, avec une série de contrats d'armement, principalement avec les Etats-Unis et la Corée du Sud.

Des systèmes dernier cri

Elle a déjà alloué 4,7% de son PIB aux dépenses militaires cette année, et l'an prochain, elle vise à les augmenter encore davantage, dans le sillage du récent sommet de l'alliance atlantique qui a convenu d'augmenter très nettement ses dépenses de défense pour faire face à la menace russe.

La Pologne s'est notamment procuré des systèmes américains de pointe, tels que des hélicoptères Apache, des systèmes de lance-roquettes HIMARS et des missiles de défense Patriot, souligne le communiqué américain.