Très précises et quatre fois plus puissantes que la bombe d'Hiroshima: après 17 ans, les Etats-Unis livrent des armes atomiques au Royaume-Uni. Il s'agit de la dernière génération de missiles. D'autres sites en Europe sont également renforcés.

Les nouvelles bombes nucléaires américaines peuvent aussi être tirées par des avions de combat. Photo: Wikimedia

Guido Felder

L'Europe travaille d'arrache-pied à son armement nucléaire. Selon les médias britanniques, ces derniers jours, un avion de transport américain a apporté de nouvelles bombes à hydrogène en Grande-Bretagne, une première depuis de nombreuses années. Juste avant, le Kremlin a proféré des menaces nucléaires à l'encontre de l'Europe. Cette livraison explosive contiendrait les bombes nucléaires les plus modernes jamais fabriquées et marquent un changement d'ère, augmentant par la même occasion le risque d'une escalade.

Que sait-on de cette livraison?

Pour la première fois depuis 17 ans, des bombes nucléaires américaines auraient à nouveau été livrées sur le sol britannique. D'après plusieurs journaux britanniques, le jeudi 17 juillet un avion de transport militaire américain de type C-17 a acheminé cette cargaison explosive du dépôt d'armes nucléaires de Kirtland depuis le Nouveau-Mexique à la base aérienne britannique de RAF Lakenheath dans le Suffolk.

Pour les experts, le fait que l'avion de transport ait volé à plein régime vers la Grande-Bretagne et soit rentré vide est un signe clair que des armes nucléaires américaines sont stationnées en Grande-Bretagne. De plus, le transpondeur de l'avion était activé pendant son vol, fait inhabituel pour un vol secret. C'est pourquoi les experts supposent que l'avion était volontairement reconnaissable pour attirer l'attention du Kremlin sur le réarmement en Europe.

A quel point cette bombe est-elle dangereuse?

La production en série du type révisé de la B61 a commencé il y a trois ans. Aujourd'hui, les B61-12 sont les armes nucléaires les plus modernes au monde et peuvent être utilisées aussi bien comme bombes à chute libre et que des missiles guidés. Elles ont une précision de visée de 30 mètres. Cette bombe anti-bunker existe en quatre puissances: la plus grande d'entre elles atteint quatre fois la puissance explosive de la bombe d'Hiroshima, qui avait fait jusqu'à 80'000 morts en 1945 après son largage.

Que signifie cette livraison?

La reprise de la livraison à la Grande-Bretagne, qui fabrique elle-même des bombes atomiques, marque un changement d'époque en matière nucléaire. Les bombes américaines permettent aux Britanniques d'envoyer des ogives nucléaires grâce à leurs nouveaux avions de combat F-35A, en plus de leurs propres bombes basées exclusivement sur des sous-marins. Il s'agit de la plus grande extension de la dissuasion britannique depuis la fin de la guerre froide.

La livraison à la Grande-Bretagne consolide aussi la coopération entre les producteurs d'armes nucléaires occidentaux et renforce la dissuasion. Mais le réarmement comporte toujours un risque de provocation et d'accident. En outre, le seuil psychologique d'inhibition pour une utilisation est plus faible avec des armes aussi flexibles et utilisables de manière ciblée.

D'autres bombes nucléaires seront-elles livrées en Europe?

Oui. 180 armes nucléaires américaines sont actuellement stationnées dans quatre pays européens: en Allemagne, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi qu'en Turquie, pays membre de l'OTAN. Un déploiement en Pologne est aussi en cours de discussion. Selon Atomwaffena-z.info, 400 exemplaires des B61-12 doivent être produits au total, dont 100 destinés à l'Europe. Les premiers entraînements avec le nouveau modèle ont déjà eu lieu aux Pays-Bas fin 2023. Les deux puissances nucléaires européennes, la France et la Grande-Bretagne, possèdent respectivement de 290 et 225 têtes nucléaires. Les Français peuvent déjà lancer leurs bombes aussi bien à partir de sous-marins que d'avions.

Comment a réagi le Kremlin?

Pour le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il s'agit d'une évolution menaçante. «Nous voyons une tendance à l'escalade, à la militarisation, y compris dans le domaine nucléaire.» Il y a quelques jours, il avait menacé d'utiliser des armes nucléaires contre les pays qui soutiennent l'Ukraine.