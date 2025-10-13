il y a 57 minutes

Le cessez-le-feu à Gaza donne un «espoir pour la paix» en Ukraine, estime Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé lundi que le cessez-le-feu obtenu à Gaza par l'intermédiaire de Donald Trump donnait «davantage d'espoir pour la paix» en Ukraine, où le dirigeant américain ambitionne aussi de jouer un rôle de médiateur avec Moscou.

«Lorsqu'on parvient à la paix dans une partie du monde, cela apporte davantage d'espoir pour la paix dans d'autres régions», a indiqué Volodymyr Zelensky sur Facebook. «Le leadership et la détermination des acteurs mondiaux peuvent certainement fonctionner pour nous aussi en Ukraine», a-t-il ajouté, tout en saluant ces mêmes qualités chez Trump.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a de son côté indiqué qu'il allait relancer lundi le président américain sur le conflit ukrainien, «pour voir ce que l'on peut faire ensemble pour mettre fin à la guerre».

«Nous comptons sur le soutien et l'aide durable des États-Unis. Tout comme vous l'avez démontré dans cette région (ndlr: Proche-Orient), vous devez également le démontrer avec nous en Ukraine et vis-à-vis de la Russie», a déclaré Friedrich Merz devant des journalistes, en marge du sommet autour de Donald Trump sur l'avenir de la bande de Gaza, à Charm el-Cheikh, en Egypte. «Si la communauté internationale fait front commun, c'est possible» d'arriver à la paix, a encore estimé le dirigeant allemand.

Source: AFP