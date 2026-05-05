Une nouvelle hypothèse émerge pour le crash d'Air India

Un problème électrique serait à l'origine du crash d'un Boeing 787-8 d'Air India en juin 2025, selon la Fédération des pilotes indiens. L'accident à Ahmedabad avait causé 260 décès. Une enquête approfondie est demandée.

ATS Agence télégraphique suisse

Un dysfonctionnement électrique, et non une erreur de pilotage, pourrait être à l'origine du crash meurtrier d'un appareil Air India l'an dernier, suggère la Fédération des pilotes indiens (FIP). Elle a adressé une lettre au ministère de l'aviation. Cette démarche de la fédération, qui compte plus de 5'000 membres, intervient avant la publication du rapport final sur le crash du Boeing 787-8 Dreamliner qui a coûté la vie à 260 personnes le 12 juin 2025.

L'avion avait pris feu peu après son décollage d'Ahmedabad, dans l'ouest du pays, tuant 241 des 242 personnes à bord et 19 au sol. Le Bureau indien d'enquête sur les accidents d'aviation (AAIB) avait publié un premier rapport un mois après les faits, indiquant que l'alimentation en carburant des moteurs avait été coupée peu avant l'impact. Cette conclusion avait soulevé des questions quant à une possible erreur du pilote, mais le rapport lui-même ne précisait pas la cause de la coupure.

«Perturbation électrique»

La lettre de la FIP, datée du 1er mai et consultée par l'AFP, présente ce qu'elle qualifie de «note technique» qui «suggère une cause plausible» nécessitant une enquête plus approfondie. «Une perturbation électrique avant le décollage aurait pu provoquer un déclenchement involontaire du relais et une coupure de l'alimentation en carburant des deux moteurs sans intervention du pilote», écrit la FIP.

Avant d'incriminer le pilote, la fédération rappelle que «l'Organisation de l'aviation civile internationale (...) exige que toutes les causes techniques crédibles soient d'abord écartées.» La FIP demande une «analyse électrique détaillée», ajoutant que «les causes techniques ne pourront pas être écartées jusqu'à ce que cette analyse soit réalisée». Le rapport final est attendu d'ici le mois prochain.