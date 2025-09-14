DE
Le pape Léon XIV fête ses 70 ans

Le pape Léon XIV a célébré ses 70 ans dimanche au Vatican, remerciant les fidèles venus en masse sur la place Saint-Pierre. Aucun événement officiel n'était prévu, mais le pontife a reçu de nombreux vœux de personnalités politiques italiennes.
Le pape Léon XIV fête ses 70 ans dimanche.
Photo: ANGELO CARCONI
Le pape Léon XIV, qui a fêté dimanche ses 70 ans, a remercié à l'issue de la prière de l'Angélus les fidèles venus par milliers sur la place Saint-Pierre au Vatican avec des pancartes lui souhaitant un joyeux anniversaire. «Très chers, il semble que vous savez que j'ai 70 ans aujourd'hui», a-t-il lancé souriant aux fidèles.

«Je rends grâce au Seigneur, à mes parents et je remercie tous ceux qui ont eu une pensée pour moi dans la prière», a sobrement conclu le souverain pontife, applaudissant la foule. Aucun événement n'est officiellement prévu par le Vatican pour fêter l'anniversaire du pape qui présidera dans l'après-midi une messe pour les martyrs du XXIe siècle. De nombreux messages de vœux sont cependant arrivés à Léon XIV de la part de personnalités politiques italiennes, notamment les présidents de la République, du Sénat et de la Chambre des députés.

