Un Britannique de 49 ans inculpé pour des viols sur son ex-femme a été placé en détention mardi. Cinq autres hommes accusés de faits similaires dans ce dossier doivent encore comparaître mardi.

AFP Agence France-Presse

Un Britannique de 49 ans, inculpé pour plusieurs viols sur sa désormais ex-femme, préalablement droguée, a été placé en détention à l'issue de sa comparution mardi devant un tribunal, une affaire dans laquelle cinq autres hommes sont accusés des mêmes faits.

Philip Young a été inculpé lundi de 56 infractions sexuelles, dont de multiples viols sur son ex-femme, de voyeurisme, de possession d'images indécentes d'enfants et de possession d'images extrêmes. Les faits se seraient produits sur une période de 13 ans, de 2010 à 2023. La victime, Joanne Young, âgée de 48 ans, a renoncé à son droit à l'anonymat.

Au cours de l'audience mardi devant le tribunal de Swindon, à l'ouest de Londres, l'intéressé n'a pris la parole que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse. Il a été placé en détention. Une prochaine audience aura lieu devant le même tribunal le 23 janvier.

Renoncer à l'anonymat

Cinq autres hommes, également accusés de viols sur la victime présumée, doivent comparaître devant ce même tribunal mardi après-midi. Ils sont âgés de 31 à 61 ans et au moins trois d'entre eux vivent à Swindon, où a également vécu Philip Young.

L'enquête ayant mené à ces inculpations a été «complexe», a souligné lundi Geoff Smith, responsable de la police du Wiltshire, cité dans un communiqué. Il a précisé que Joanne Young a pris la décision de renoncer à l'anonymat «après de nombreux échanges avec les enquêteurs et les services de soutien» dont elle a bénéficié depuis le début de l'enquête.

Cette affaire fait écho à celle de la Française Gisèle Pelicot, violée pendant une décennie à son domicile de Mazan (sud de la France) par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet par son mari, Dominique Pelicot, qui la droguait préalablement.

Elle est devenue un symbole mondial de la lutte contre les violences sexuelles, la soumission chimique et le non-consentement, pour avoir refusé que le procès de son époux se tienne à huis clos, afin que «la honte change de camp».