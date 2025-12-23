DE
FR

Droguée et abusée pendant 13 ans
Une sordide variante de l'affaire Pélicot secoue l'Angleterre

Un Britannique de 49 ans inculpé pour des viols sur son ex-femme a été placé en détention mardi. Cinq autres hommes accusés de faits similaires dans ce dossier doivent encore comparaître mardi.
Publié: il y a 41 minutes
Des policiers patrouillent à la gare de Kings Cross à Londres, en Grande-Bretagne, le 3 novembre 2025. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un Britannique de 49 ans, inculpé pour plusieurs viols sur sa désormais ex-femme, préalablement droguée, a été placé en détention à l'issue de sa comparution mardi devant un tribunal, une affaire dans laquelle cinq autres hommes sont accusés des mêmes faits.

A lire aussi
Derniers témoignages des enfants Pelicot au procès des viols de Mazan
«On reste combatifs»
Derniers témoignages des enfants Pelicot au procès des viols de Mazan
Gisèle Pelicot à nouveau confrontée à un accusé qui a fait appel
Procès des viols de Mazan
Gisèle Pelicot à nouveau confrontée à un accusé qui a fait appel

Philip Young a été inculpé lundi de 56 infractions sexuelles, dont de multiples viols sur son ex-femme, de voyeurisme, de possession d'images indécentes d'enfants et de possession d'images extrêmes. Les faits se seraient produits sur une période de 13 ans, de 2010 à 2023. La victime, Joanne Young, âgée de 48 ans, a renoncé à son droit à l'anonymat.

Au cours de l'audience mardi devant le tribunal de Swindon, à l'ouest de Londres, l'intéressé n'a pris la parole que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse. Il a été placé en détention. Une prochaine audience aura lieu devant le même tribunal le 23 janvier.

Renoncer à l'anonymat

Cinq autres hommes, également accusés de viols sur la victime présumée, doivent comparaître devant ce même tribunal mardi après-midi. Ils sont âgés de 31 à 61 ans et au moins trois d'entre eux vivent à Swindon, où a également vécu Philip Young.

L'enquête ayant mené à ces inculpations a été «complexe», a souligné lundi Geoff Smith, responsable de la police du Wiltshire, cité dans un communiqué. Il a précisé que Joanne Young a pris la décision de renoncer à l'anonymat «après de nombreux échanges avec les enquêteurs et les services de soutien» dont elle a bénéficié depuis le début de l'enquête.

Cette affaire fait écho à celle de la Française Gisèle Pelicot, violée pendant une décennie à son domicile de Mazan (sud de la France) par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet par son mari, Dominique Pelicot, qui la droguait préalablement.

Elle est devenue un symbole mondial de la lutte contre les violences sexuelles, la soumission chimique et le non-consentement, pour avoir refusé que le procès de son époux se tienne à huis clos, afin que «la honte change de camp».

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus