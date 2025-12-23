Un Britannique de 49 ans, inculpé pour plusieurs viols sur sa désormais ex-femme, préalablement droguée, a été placé en détention à l'issue de sa comparution mardi devant un tribunal, une affaire dans laquelle cinq autres hommes sont accusés des mêmes faits.
Philip Young a été inculpé lundi de 56 infractions sexuelles, dont de multiples viols sur son ex-femme, de voyeurisme, de possession d'images indécentes d'enfants et de possession d'images extrêmes. Les faits se seraient produits sur une période de 13 ans, de 2010 à 2023. La victime, Joanne Young, âgée de 48 ans, a renoncé à son droit à l'anonymat.
Au cours de l'audience mardi devant le tribunal de Swindon, à l'ouest de Londres, l'intéressé n'a pris la parole que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse. Il a été placé en détention. Une prochaine audience aura lieu devant le même tribunal le 23 janvier.
Renoncer à l'anonymat
Cinq autres hommes, également accusés de viols sur la victime présumée, doivent comparaître devant ce même tribunal mardi après-midi. Ils sont âgés de 31 à 61 ans et au moins trois d'entre eux vivent à Swindon, où a également vécu Philip Young.
L'enquête ayant mené à ces inculpations a été «complexe», a souligné lundi Geoff Smith, responsable de la police du Wiltshire, cité dans un communiqué. Il a précisé que Joanne Young a pris la décision de renoncer à l'anonymat «après de nombreux échanges avec les enquêteurs et les services de soutien» dont elle a bénéficié depuis le début de l'enquête.
Cette affaire fait écho à celle de la Française Gisèle Pelicot, violée pendant une décennie à son domicile de Mazan (sud de la France) par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet par son mari, Dominique Pelicot, qui la droguait préalablement.
Elle est devenue un symbole mondial de la lutte contre les violences sexuelles, la soumission chimique et le non-consentement, pour avoir refusé que le procès de son époux se tienne à huis clos, afin que «la honte change de camp».
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
