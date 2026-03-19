L'acteur Chuck Norris hospitalisé à Hawaï

Victime d'un malaise à Hawaï, l'acteur et ancien champion de karaté Chuck Norris, 86 ans, a été hospitalisé. TMZ rapporte qu'il garde le moral, mais son équipe n'a pas commenté l'incident.

AFP Agence France-Presse

L'acteur américain et ancien champion du monde de karaté Chuck Norris a été victime d'un malaise et est hospitalisé à Hawaï, a rapporté jeudi le site spécialisé TMZ. Le journal ne précise pas les circonstances de ce malaise, si ce n'est qu'il s'est produit «au cours des dernières 24 heures sur l'île de Kauai». Contactée par l'AFP, son équipe a refusé de commenter.

TMZ précise que l'acteur reste malgré tout «de bonne humeur». Chuck Norris, star des arts martiaux qui s'est fait une place à Hollywood en jouant dans des films d'action dans les années 1980, a fêté ses 86 ans la semaine dernière et a marqué l'occasion par des publications sur les réseaux sociaux.

«Je ne vieillis pas. Je passe au niveau supérieur», a-t-il écrit en légende d'une vidéo Instagram, où on le voit boxer avec un partenaire. «Rien de tel qu'un peu d'action par une journée ensoleillée pour se sentir jeune», a ajouté l'acteur, ceinture noire dans plusieurs disciplines.