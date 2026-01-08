Emmanuel Macron a fustigé jeudi les Etats-Unis pour leur «agressivité néocoloniale». Il affirme que les règles internationales et le multilatéralisme sont de moins en moins respectés.

Emmanuel Macron dénonce le comportement «néocolonial» des Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis «se détournent progressivement» de certains alliés et «s'affranchissent des règles internationales», a déploré jeudi Emmanuel Macron dans son discours annuel devant les ambassadeurs français, évoquant aussi «une agressivité néocoloniale» de plus en plus en vigueur dans les relations diplomatiques.

«Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grandes puissances avec une vraie tentation de se partager le monde», a dit le président français.