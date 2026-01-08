DE
FR

Opération au Venezuela
Emmanuel Macron dénonce le comportement «néocolonial» des Etats-Unis

Emmanuel Macron a fustigé jeudi les Etats-Unis pour leur «agressivité néocoloniale». Il affirme que les règles internationales et le multilatéralisme sont de moins en moins respectés.
Publié: il y a 37 minutes
1/2
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis «se détournent progressivement» de certains alliés et «s'affranchissent des règles internationales», a déploré jeudi Emmanuel Macron dans son discours annuel devant les ambassadeurs français, évoquant aussi «une agressivité néocoloniale» de plus en plus en vigueur dans les relations diplomatiques.

A lire aussi
Le plan de Trump pour le pétrole vénézuélien déjà en péril
Les entreprises réticentes
Le plan de Trump pour le pétrole vénézuélien déjà en péril
Maduro n'est qu'un gangster et un trafiquant aux yeux des Américains
Il plaide non coupable
Nicolas Maduro, homme honnête ou méchant gangster?

«Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grandes puissances avec une vraie tentation de se partager le monde», a dit le président français.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus