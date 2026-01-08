AFP Agence France-Presse
Les Etats-Unis «se détournent progressivement» de certains alliés et «s'affranchissent des règles internationales», a déploré jeudi Emmanuel Macron dans son discours annuel devant les ambassadeurs français, évoquant aussi «une agressivité néocoloniale» de plus en plus en vigueur dans les relations diplomatiques.
«Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grandes puissances avec une vraie tentation de se partager le monde», a dit le président français.
