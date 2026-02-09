Juan Pablo Guanipa, opposant vénézuélien, a été arrêté lundi après avoir prétendument enfreint les conditions de sa libération. Le parquet demande qu'il soit placé en détention à domicile.

Un opposant au régime vénézuélien libéré... puis à nouveau arrêté

AFP Agence France-Presse

Juan Pablo Guanipa, dirigeant de l'opposition vénézuélienne proche de la prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, a été arrêté lundi quelques heures après sa sortie de prison, à la demande du parquet. Celui-ci a estimé qu'il avait enfreint les conditions posées à sa libération.

«Le ministère public rappelle que les mesures décidées par les tribunaux sont subordonnées au strict respect des obligations imposées», a expliqué le parquet dans un communiqué, qui demande à la justice que cet ancien vice-président du Parlement soit soumis «à un régime de détention à domicile».

A sa sortie, Juan Pablo Guanipa s'était rendu à moto devant plusieurs prisons de Caracas, y retrouvant des proches de prisonniers politiques et échangeant avec la presse.