De fortes explosions ont secoué Caracas ce samedi à 02H00, accompagnées de bruits ressemblant à des survols d'avions. Des images d'incendies et de fumées circulent sur les réseaux sociaux, sans localisation claire.

De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions ont été entendus vers 02H00 (06H00 GMT) samedi à Caracas, a constaté un journaliste de l'AFP. Sur les réseaux sociaux, des images de grands incendies avec des dégagements de fumée sont visibles sans qu'il soit possible de localiser précisément le lieu de ces explosions qui semblent avoir eu lieu dans le sud et l'est de la capitale vénézuelienne.

Des bruits d'explosion continuaient à être entendus vers 02H15 (06H15 GMT). Ces déflagrations surviennent alors que le président américain, Donald Trump, qui a fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et affirmé que les jours du président vénézuélien, Nicolas Maduro, étaient «comptés».

Il a déclaré lundi que les Etats-Unis avaient détruit une zone de mise à quai utilisée par des bateaux accusés de participer au narcotrafic au Venezuela, ce qui serait la première attaque terrestre américaine sur le sol vénézuélien. Le président Maduro s'était lui montré confiant lors d'une interview diffusée jeudi affirmant: «le système de défense nationale a garanti et garantit l'intégrité territoriale, la paix du pays et l'usage et la jouissance de tous nos territoires».

Donald Trump accuse le président Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic que l'intéressé dément, reprochant aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète.



















