L'Académie des Oscars a annoncé vendredi que les acteurs et scénarios générés par intelligence artificielle ne seront pas éligibles, affirmant que seules les créations humaines seront prises en compte pour les prestigieuses récompenses.

Les acteurs et les scénarios générés par IA bannnis des Oscars

Les acteurs et les scénarios générés par IA bannnis des Oscars

AFP Agence France-Presse

Les acteurs et les scénarios générés par intelligence artificielle (IA) ne seront pas éligibles aux Oscars, a annoncé vendredi l'Académie. «Dans les catégories réservées aux acteurs, seuls les rôles crédités au générique officiel du film et dont il peut être démontré qu'ils ont été joués par des êtres humains avec leur consentement seront considérés comme éligibles», a précisé l'Académie dans de nouvelles règles. L'institution qui décerne les précieuses statuettes ajoute que «les règles établissent formellement que les scénarios doivent être écrits par des humains pour être éligibles».

Cette décision survient quelques jours après qu'une version de Val Kilmer générée par IA a été présentée à un public d'exploitants de salles de cinéma, un an après sa mort. La star de Top Gun et The Doors est apparue rajeunie dans la bande-annonce du film d'action As Deep as the Grave, où on peut notamment l'entendre dire à un autre personnage: «N'aie pas peur des morts et n'aie pas peur de moi.»

Le projet a été réalisé avec l'accord de la famille de Val Kilmer, qui a accordé l'accès à des archives vidéo utilisées pour recréer l'acteur à différentes périodes de sa vie. Le recours à l'intelligence artificielle demeure une question sensible à Hollywood. Elle était notamment au cœur des grèves de 2023 qui ont paralysé l'industrie américaine du cinéma, les acteurs et les scénaristes avertissant que, sans encadrement, cette technologie menacerait l'existence même de leurs métiers.

Évolution pour le meilleur film international

Parmi les autres modifications apportées au règlement de l'Académie, figure un changement dans les modalités de nomination des films dans la catégorie meilleur film international. Jusqu'à cette année, seul un film sélectionné par un organisme national officiel pouvait être présenté, ce qui posait un problème pour tout film critique réalisé dans un Etat autoritaire.

Cela a par exemple forcé la Palme d'or cannoise Un simple accident, du dissident iranien Jafar Panahi, à représenter la France aux Oscars, car le film a été ignoré par la République islamique. En vertu des nouvelles règles, un film en langue non anglaise pourra désormais être présenté dans cette catégorie s'il remporte un prix éligible lors d'un grand festival international du film, notamment à Cannes, Berlin, Busan, Venise ou Toronto.

Le film sera alors considéré comme nommé dans cette catégorie, et non le pays. Son réalisateur sera «inscrit sur la plaque de la statuette après le titre du film», accompagné du pays le cas échéant, a annoncé l'Académie.