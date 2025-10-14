Le corps momifié d'un homme a été découvert dans un appartement de Valence, en Espagne. Le défunt se serait éteint il y a près de 15 ans, sans que personne ne s'aperçoive de rien.

La police et les pompiers ont réalisé une macabre découverte à Valence (Image d'illustration). Photo: imago images/localpic

Le corps d’un homme vient d'être retrouvé dans son appartement du quartier de La Fuensanta, à Valence. Selon les premières estimations, le défunt se serait éteint il y a près de quinze ans, sans que personne ne s’aperçoive de rien.

La macabre découverte a été réalisée par des pompiers et des policiers. Ceux-ci s'étaient introduits dans cet appartement perché au sixième étage d'un immeuble afin de réparer des dégâts causés par les récentes inondations, rapportent les chaînes espagnoles RTVE et Antena 3, citant la police lcale.

Mort naturelle privilégiée

D’après les premiers éléments de l'enquête, l’homme, prénommé Antonio, serait décédé aux alentours de 2010, à l’âge de 70 ou 71 ans. Son corps momifié a été retrouvé dans sa chambre, entièrement vêtu, au milieu de pigeons, de cadavres d’oiseaux, d’insectes et d’un important amas de déchets.

La porte de l’appartement était verrouillée de l’intérieur et aucun signe d’intervention extérieure n’a été relevé. A ce stade, la police nationale privilégie la thèse d’une mort naturelle. L’autopsie devrait toutefois apporter de plus amples précisions.

«Ici, on ne le connaissait pas»

Les voisins, eux, peinent à croire qu’ils ont vécu pendant quinze ans si près d'un homme mort. Ceux qui l’ont connu le décrivent comme solitaire et reclus. Selon eux, Antonio vivait séparé de sa famille depuis des décennies et entretenait très peu de contacts avec le monde extérieur.

«Comme nous ne le voyions jamais, tout le monde pensait qu’il vivait dans une maison de retraite», a confié un habitant à la chaîne Antena 3. «Nous sommes tous sous le choc», a déclaré un autre résident au journal «El País».

Après sa mort, des tiers auraient continué à régler ses factures et des voisins auraient régulièrement vidé sa boîte aux lettres débordante, rendant sa disparition inaperçue.