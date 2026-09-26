Une puissante tempête frappe le nord-est des Etats-Unis, provoquant coupures d’électricité, annulations de vols et risques d’inondations. New York, Boston et Philadelphie se trouvent sur sa trajectoire, tandis que plusieurs événements ont été annulés pour des raisons de sécurité.

«Les conditions sont extrêmement dangereuses» à cause de la tempête

«Les conditions sont extrêmement dangereuses» à cause de la tempête

AFP

De fortes précipitations et des vents puissants se sont abattus sur le nord-est des Etats-Unis samedi après qu’une tempête d’une puissance inhabituelle pour la saison s’est intensifiée, entraînant l’annulation de centaines de vols et des coupures d’électricité pour des milliers de foyers. Les trois grandes villes de New York, Boston et Philadelphie sont sur le chemin de cette tempête, qui, selon les autorités, pourrait entraîner de graves inondations côtières.

«Préparez-vous immédiatement à des inondations considérables dans les zones peu élevées près de la côte, y compris des routes submergées et des impacts sur les maisons et commerces», ont averti les services météo nationaux (NWS) dans leur dernier bulletin.

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Plus de 95’000 foyers et commerces dans six Eats du nord-est étaient privés d’électricité à 15h – 21h en Suisse – samedi, selon le site spécialisé poweroutage.com, dont près de 35’000 rien que dans l’Etat de New York.

Vagues de plus de six mètres

La gouverneure de l’Etat, Kathy Hochul, a indiqué dans la matinée que la tempête touchait déjà la ville de New York et la grande île de Long Island. «La pluie s’abat déjà (...) écoutez-moi bien: beaucoup plus est attendu», a déclaré l’élue lors d’une conférence de presse. Long Island pourrait connaître jusqu’à 15 cm de précipitations ces prochains jours.

Des vagues de plus de six mètres sont également attendues à certains endroits, a-t-elle ajouté. «Les conditions sont extrêmement dangereuses. Quiconque va dans l’eau ou s’en approche ce week-end joue littéralement avec sa vie», a assuré la gouverneure. Des centaines de vols ont déjà été annulés, dont 253 rien qu’à l’aéroport Logan de Boston, selon le site spécialisé FlightAware.

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A l’ONU, où les dirigeants du monde entier sont réunis pour l’Assemblée générale, les médias ont été priés de faire rentrer leur matériel situé à l’extérieur en raison des fortes bourrasques. Plusieurs événements culturels ont également dû être annulés, comme le festival Global Citizen à New York.

La sécurité comme priorité

«La sécurité doit être la priorité», ont déclaré les organisateurs de cet événement dans Central Park, où devaient figurer notamment Lenny Kravitz, Lauryn Hill et Alicia Keys. L’équivalent de plus d’un mois de précipitations est aussi attendu dans certaines zones du Massachusetts, dont Boston. Après plus d’un mois de polémique autour de sa tournée, la star britannique de la pop Ed Sheeran a vu ses concerts près de Boston annulés en raison de la tempête.

Baptisées «nor’easters» en raison des vents de nord-est qui les accompagnent généralement, ces tempêtes peuvent se produire toute l’année, mais sont plus fréquentes entre l’automne et le début du printemps. Elles s’accompagnent presque toujours de pluies ou de chutes de neige importantes, ainsi que de fortes rafales de vent.

La région densément peuplée située entre Washington, Philadelphie, New York et Boston est particulièrement affectée, comme lors de l’hiver 2025-2026 avec plusieurs tempêtes de neige.