Une tempête doit frapper la côte nord-est des États-Unis entre vendredi et lundi, avec vents forts, pluies diluviennes et risques d’inondations côtières. Plusieurs concerts et festivals ont déjà été annulés.

AFP Agence France-Presse

Plus de 40 millions de personnes sur la côte nord-est des États-Unis doivent être touchées entre vendredi après-midi et lundi par une tempête précoce pour la saison, apportant vents forts et pluies diluviennes.

«Des inondations côtières, des vents violents, des courants dangereux, de fortes vagues et des conditions maritimes dangereuses sont attendus», annonce l’agence météorologique nationale (NWS) sur son site internet.

13 centimètres de pluie

Les côtes du New Jersey au Massachusetts devraient être particulièrement impactées, avec aussi des risques d’érosion côtière, de chutes d’arbres et de dommages sur les lignes électriques. Des rafales pouvant dépasser localement les 100 km/h sont attendues sur certaines portions du littoral de Nouvelle-Angleterre.

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Jusqu’à 13 centimètres de pluie sont annoncés par endroits dans l’est du Massachusetts, y compris à Boston, soit l’équivalent de plus d’un mois de précipitations. Certaines zones côtières de Caroline du Nord, de Virginie, du Maryland, du Delaware et du New Jersey subissent déjà des inondations depuis mercredi.

Les concerts d'Ed Sheeran annulés

Ces conditions météo ont contraint les organisateurs de la tournée du chanteur Ed Sheeran à annuler ses deux concerts prévus au Gillette Stadium, près de Boston, vendredi et samedi. Le propriétaire de ce stade, Robert Kraft, est à l’origine de l’éviction du rappeur Macklemore, qui assurait sa première partie, après des propos en soutien aux Palestiniens. Cette décision a valu à Ed Sheeran un déluge de critiques. Lors d’un concert samedi, il a reconnu «des erreurs» et déclaré que la situation à Gaza était «injustifiable».

À New York, le festival Global Citizen, à Central Park samedi, a également été annulé «en raison des prévisions météorologiques extrêmes». Le maire Zohran Mamdani a appelé les habitants à «veiller sur leurs voisins» et à «prévoir plus de temps» pour les déplacements. Un autre festival prévu ce week-end, Oceans Calling, a également été annulé à Ocean City, dans le Maryland.

Risque d’impact sur le trafic aérien

Sollicité par l’AFP, le régulateur américain de l’aviation civile (FAA) a rappelé qu’il «existe toujours» un risque d’impact sur le trafic aérien en raison des conditions météorologiques, et a invité à consulter son site internet pour des informations en temps réel. Les compagnies JetBlue, United et American Airlines ont annoncé permettre à leurs passagers de modifier leurs vols sans frais.

Baptisées «nor’easters» en raison des vents de nord-est qui les accompagnent généralement, ces tempêtes peuvent se produire toute l’année mais sont plus fréquentes entre l’automne et le début du printemps.

Elles s’accompagnent presque toujours de pluies ou de chutes de neige importantes, ainsi que de fortes rafales de vent. La région densément peuplée située entre Washington, Philadelphie, New York et Boston est particulièrement affectée, comme lors de l’hiver 2025-2026 avec plusieurs tempêtes de neige.