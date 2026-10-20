Une fusillade près d'une mosquée à Columbus a fait un mort, ont rapporté les autorités américaines. L'incident, lié à une dispute dans un immeuble, n'était pas dirigé contre l'édifice religieux, selon la police.

Une fusillade près d'une mosquée fait un mort aux Etats-Unis

Une fusillade près d'une mosquée fait un mort aux Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Une personne a été tuée dans une fusillade près d'une mosquée de Columbus, dans l'Ohio (nord des Etats-Unis), mais l'édifice religieux n'était pas visé, ont indiqué lundi des autorités locales.

Une unité de police avait seulement informé dans un premier temps que ses agents étaient en cours d'intervention «après une fusillade signalée près d'une mosquée à Columbus», sans davantage de détails.

«Une attaque rien à voir avec la mosquée»

«Ce n'est pas une attaque contre la mosquée. (...) Nous ne voulons pas tirer de conclusions hâtives, mais il est très important que je précise que cette fusillade n'a rien à voir avec une attaque contre la mosquée elle-même», a insisté James Fuqua, un responsable de la police de Columbus devant la presse, faisant état d'une «dispute au motif inconnu entre plusieurs individus dans un immeuble résidentiel».

«Une personne est décédée de ce qui semble être une blessure par balle survenue dans un échange de coups de feu», a-t-il précisé. Selon un communiqué de l'unité de police spécialisée (ATF) mobilisée sur les lieux, «les premiers éléments indiquent que des personnes assistant à des funérailles sortaient de la mosquée Alrahma quand des coups de feu tirés par un nombre indéterminé d'individus ont été signalés» à proximité.